Em fim de contrato, Balbuena aguarda West Ham e quer seguir na Europa

Ex-zagueiro do Corinthians já pode assinar pré-contrato com qualquer clube e, a princípio, rechaça voltar ao futebol sul-americano

Com contrato apenas até junho deste ano, Fabián Balbuena não foi procurado ainda para discutir a renovação com o West Ham, que pode acionar a qualquer momento uma opção de extensão automática de vínculo por mais uma temporada. A Goal apurou que o desejo do zagueiro é seguir na Europa, até por isso rejeitou recentemente sondagens do futebol sul-americano e asiático.

Desde 2018/19 na Premier League, o defensor paraguaio perdeu nos últimos meses a titularidade na equipe comandada por David Moyes e, por isso, vê com bons olhos uma eventual mudança de clube. Permanecer na Inglaterra ou rumar à Itália são as opções que mais agradam.

De olho na competitividade elevada, o ex-corintiano quer continuar em um grande centro da Europa por causa principalmente do sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022 no Qatar com a seleção do Paraguai, cuja concorrência no setor defensivo é pesada - Gustavo Gómez, do Palmeiras, Júnior Alonso, do Altético-MG, Robert Rojas, do River Plate, e Omar Alderete, do Hertha Berlim, também estão em alta com o treinador argentino Eduardo Berizzo.

Aos 29 anos, Balbuena ganhou notoriedade ao defender entre 2016 e 2018 o Corinthians, tendo antes atuado por três equipes no país de origem: Cerro de Franco, Rubio Ñú e Libertad.