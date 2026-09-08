O Al Ittihad seguirá jogando sem o seu goleiro titular, o sérvio Predrag Rajković, durante as duas próximas partidas na Saudi Pro League e na Liga dos Campeões da Ásia Elite.
Rajković havia desfalcado a equipe na partida de terça-feira, na qual o time venceu o Al Feiha por 2 a 1 pela sexta rodada da competição, depois de ter contribuído para a vitória pelo mesmo placar na rodada anterior diante do Al Nassr.
A ausência do goleiro sérvio contra o Al Feiha se deu por conta de uma lesão na parede muscular do abdômen, conforme anunciou o clube anteriormente.
Rajković não se recuperou da lesão e, por isso, ficará novamente de fora nas duas próximas partidas: diante do Al Faisaly, pela 7ª rodada da Saudi Pro League, e depois diante do Al Shamal, do Catar, pela primeira rodada da fase de liga do Grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, conforme revelou o jornal saudita Arriyadiyah.
O Al Ittihad havia anunciado a ausência de Rajković e da dupla Ahmed Al Julaydan e Mukhtar Ali no confronto contra o Al Feiha por diferentes lesões.
O Arriyadiyah esclareceu que o retorno do goleiro do Al Ittihad aos treinos coletivos "acontecerá após o período de paralisação coincidente com a participação da seleção saudita na Copa do Golfo".
A Copa do Golfo tem início no período entre 23 de setembro deste ano e o dia 6 de outubro seguinte.