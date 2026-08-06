A direção esportiva do Al-Ahli definiu em caráter definitivo o futuro do francês Enzo Millot, ao decidir mantê-lo no elenco do time e recusar todas as propostas relacionadas à sua saída durante a atual janela de transferências de verão, em um passo que reflete a total confiança do clube no potencial do jogador e em seu papel esperado na nova temporada.

O jornal saudita "Al-Maidan Al-Riyadi" confirmou que a direção do Al-Ahli tomou uma decisão "definitiva e inegociável" que determina a permanência de Millot e o fechamento completo da porta a negociações a seu respeito.

A decisão veio após uma análise técnica minuciosa do rendimento apresentado pelo meio-campista desde sua chegada, tornando-se um dos pilares nos quais a comissão técnica aposta em seu projeto para a próxima temporada.

A insistência do Al-Ahli em manter Millot se baseia nos níveis destacados que o jogador apresentou nas partidas passadas, já que conseguiu oferecer o acréscimo desejado no meio-campo, seja no aspecto da criação ou na ligação entre os setores, o que fez com que recebesse amplos elogios técnicos e administrativos dentro do clube.

O jornal saudita destacou que a direção do Al-Ahli considera que abrir mão dos serviços do jogador francês no momento atual criaria uma lacuna técnica difícil de ser preenchida.

A decisão de manter Millot chega em paralelo a uma atividade intensa da direção do Al-Ahli no mercado de transferências de verão, no qual conseguiu concretizar mais de uma contratação de reforço nos últimos dias, com base em uma visão técnica que visa construir um time competitivo, capaz de disputar todos os títulos.

A direção do clube considera que a estratégia do mercado atual se apoia em dois pilares: o primeiro, atrair novos elementos de destaque; e o segundo, manter a base principal do time e não abrir mão dos elementos influentes, e Enzo Millot está à frente desses elementos.

Com essa decisão, o Al-Ahli pôs fim às especulações que ligavam o jogador francês a uma saída, confirmando que Millot fará parte do projeto do time na temporada 2026-2027.