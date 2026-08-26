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Muhammad Sharaf Eldeen

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Em comunicado oficial: Itália se junta à guerra contra Infantino

França x Itália
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O presidente da Fifa enfrenta uma enxurrada de críticas europeias

A Federação Italiana de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, a retirada de seu apoio à candidatura de Gianni Infantino às eleições para a presidência da FIFA, marcadas para março de 2027.

A Federação Italiana afirmou, em comunicado oficial, que a decisão expressa "de forma clara e transparente" sua posição, e está totalmente alinhada com a UEFA e seu presidente, Aleksander Ceferin, diante da oposição às iniciativas recentes apresentadas por Infantino nas áreas de governança da FIFA e de desenvolvimento das competições internacionais.

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O presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina, disse: "Continuaremos trabalhando ao lado da UEFA e das demais federações europeias, para promover a ideia de um futebol baseado no mérito, na solidariedade, na sustentabilidade e na centralidade dos torcedores".

E prosseguiu: "Acreditamos em um modelo de diálogo, escuta e responsabilidade compartilhada, que até agora permitiu ao futebol crescer e inovar e, ao mesmo tempo, defender seus princípios fundamentais".

O passo italiano ocorre em meio ao aumento da oposição europeia a Infantino, especialmente no que diz respeito à governança e à forma de tomada das grandes decisões dentro da FIFA.

A divergência se agravou no último período após uma proposta da FIFA — posteriormente revogada — sobre a venda de parte dos direitos comerciais futuros da Copa do Mundo.

Seis federações escandinavas haviam anunciado recentemente a perda de confiança em Infantino, que possui as nacionalidades italiana e suíça, exigindo reformas que garantam independência e prestação de contas, além de mecanismos mais claros de tomada de decisão dentro da FIFA.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".

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