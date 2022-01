Em baixa no Arsenal, Pablo Marí é oferecido a times da Itália e não pensa em volta ao Brasil

Sem espaço no Arsenal, clube que defende desde janeiro de 2020, o zagueiro Pablo Marí pode mudar de ares em breve. O defensor de 28 anos foi oferecido a clubes da Itália e até da Espanha no mercado da bola. Ídolo do Flamengo, time em que conquistou Brasileirão e Libertadores em 2019, não pensa em um retorno ao Brasil, conforme apurado pela GOAL.

A ideia do espanhol, que esteve no Brasil por indicação de Jorge Jesus, é seguir em seu continente por mais tempo. Mesmo que evite fechar portas publicamente, Pablo Marí não deseja atuar no Brasil novamente e crê que pode jogar em alto nível na Europa.

Os seus empresários chegaram a sugeri-lo em ao menos três clubes diferentes, conforme apurado pela reportagem. Na Itália, Milan e Sampdoria foram procurados para conversar sobre o atleta. Em seu país natal, houve tentativa de levá-lo para o Valencia. Nenhum dos clubes respondeu às investidas do estafe do jogador.

Pablo Marí não quer seguir no Emirates Stadium, e o clube também não pretende mantê-lo em caso de oferta. A falta de oportunidades é o que motiva o seu desejo de mudança no mercado da bola. O defensor esteve em campo por apenas três vezes, atuando 270 minutos nesta temporada. Ele atuou pela Premier League e pela Copa da Liga Inglesa. Com o jogador em campo, foram quatro gols sofridos, além de duas derrotas e uma vitória.

Em sua passagem pelo Arsenal, o zagueiro chegou a atuar com o time sub-23 em duas oportunidades. Em que pese a pouca minutagem, Marí custou 6 milhões de euros (R$ 38,6 milhões na cotação atual) aos britânicos. Ele tem contrato até 30 de junho de 2024 no Emirates Stadium.