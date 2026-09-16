Em apenas 15 dias: Jesus sente rapidamente o impacto do Barcelona

O brasileiro Gabriel Jesus está extremamente feliz por vestir a camisa do Barcelona, após sua transferência nas últimas horas da janela de transferências de verão, vindo do Arsenal.

O atacante nascido em São Paulo chegou ao Barcelona aos 29 anos, ou seja, no auge de seu rendimento futebolístico, trazendo consigo a experiência acumulada ao longo de quase uma década na Premier League, onde teve a honra de jogar sob o comando dos treinadores Pep Guardiola e Mikel Arteta.

Gabriel Jesus também disputou duas edições da Copa do Mundo pela seleção brasileira, uma conquista marcante e importante. Ele vivenciou o enorme impacto social de fazer parte de uma das seleções nacionais mais bem-sucedidas; aquela seleção capaz de paralisar um país de vasta extensão territorial e fazer parar seu pulso durante cada partida que disputa no Mundial.

O jornal "Sport" noticiou que, apesar de ter participado de apenas alguns minutos em duas partidas, nas quais marcou seu primeiro gol, e antes mesmo de se instalar em sua residência oficial, enquanto sua família permanece em Londres para concluir os procedimentos de mudança, o jogador já obteve um impacto midiático mundial vindo do Barcelona.

Desde a conclusão de sua transferência, ele conquistou um milhão de seguidores em sua conta no Instagram em apenas quinze dias, chegando a 22,4 milhões de seguidores, número que mostra o quanto a torcida do Barcelona o recebeu de braços abertos.

O jornal destacou que não se pode negar o "efeito Barcelona"; trata-se de um dos clubes que mais desperta interesse no público mundial, e nos últimos anos o clube registrou um crescimento enorme nas redes sociais, tendo conquistado — especificamente — 52 milhões de novos seguidores em 2025 em todas as suas contas oficiais.

Esse impacto se estende a todo o cenário digital; por exemplo, os dados do "Flashscore", o aplicativo líder mundial na área de resultados ao vivo e conteúdo esportivo, mostram que o Barcelona liderou o ranking mundial em número de visitas à página do clube durante o mês de agosto.

Esse indicador mede a frequência com que os usuários visitam a página do time na plataforma para conferir jogos, resultados, tabelas de classificação, elenco de jogadores e estatísticas; o Barcelona registrou 10,96 milhões de visitas, superando tanto o Real Madrid (10,75 milhões de visitas) quanto o Paris Saint-Germain (6,17 milhões de visitas).

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