Elon Musk vai comprar o Manchester United ou é só uma piada?

Empreendedor fez postagem no Twitter que causou sentimentos esperançosos nos torcedores do Red Devils

Nesta última terça-feira (16), o CEO e fundador da SpaceX, famosa fabricante estadunidense, Elon Musk deixou esperançosos uma parte da torcida do Manchester United, quando afirmou em seu Twitter que iria comprar a equipe inglesa.

Na postagem, o multimilionário escreveu: "Para ser claro, eu apoio a metade esquerda do Partido Republicano e a metade direita do Partido Democrata! Além disso, estou comprando o Manchester United, seja bem-vindo." A postagem rendeu surpresa e diversas piadas sobre o comentário de Musk.

Quando questionado sobre a veracidade do comentário, se era realmente verdade ou apenas uma brincadeira, o empreendedor respondeu que se tratava tudo apenas de uma piada: "Não, esta é uma piada de longa data no Twitter. Não estou comprando nenhum time esportivo. Embora, se fosse qualquer time, seria o Manchester United. Eles eram meu time favorito quando criança."

A expectativa dos torcedores foi quebrada, pois, ao longo dos últimos anos, os atuais donos do Manchester United têm sido muito criticados, pelo momento da equipe, que já não ganha mais tantos títulos como antes. Michael Knighton, empresário inglês que já tentou comprar os Red Devils uma vez, relatou que vai tentar novamente adquirir o clube da família Glazers, sendo outro nome além de Musk relacionado à compra do clube.

Falando no início deste mês, Knighton afirmou que estava planejando uma "aquisição hostil" em Old Trafford: "Temos uma proprietário inepto e francamente inútil que sabe pouco sobre este jogo de futebol. Todos sabem que precisamos de um novo dono para este clube de futebol e esse é o meu objetivo", disse ele.

"Estou fazendo um bom progresso, falando com as pessoas, tenho algumas boas promessas e boas finanças. Estamos agora trabalhando no documento de oferta. Lembrem-se, é uma oferta hostil - isso significa simplesmente que o clube não está oficialmente à venda."