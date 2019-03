Eliminatórias da Euro: Tabela, participantes, critérios de classificação e onde vai passar

Confira as principais informações do torneio que tem como atual campeão a seleção de Portugal

Falta pouco para a começar! O segundo maior torneio de seleções do futebol mundial terá bola rolando nesta quinta-feira (21) pelas eliminatórias de classificação para a competição que acontecerá daqui a duas temporadas ao redor do Velho Continente.

Com grandes jogos entre os dias 21 e 26 de março, os destaques ficam com a rodada de abertura, quando a visita a no estádio Roi Baudouin, em Bruxelas, nesta quinta, enquanto e fazem o principal duelo da segunda rodada, no próximo domingo (24).

Confira os principais confrontos das rodadas, onde vai passar e classificação geral.

GRUPOS

GRUPO A:

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

GRUPO F

GRUPO G

GRUPO H

GRUPO I

GRUPO J

ONDE VAI PASSAR

CANAL TNT EM PARCERIA COM O ESPORTE INTERATIVO:

CONFRONTO DIA HORÁRIO (DE BRASÍLIA) BÉLGICA X RÚSSIA 21/03/2019 16H45 PORTUGAL X UCRÂNIA 22/03/2019 16H45 ESPANHA X NORUEGA 23/03/2019 16H45 HOLANDA X ALEMANHA 24/03/2019 16H45 FRANÇA X ISLÂNDIA 25/03/2019 16H45 ITÁLIA X LIECHETENSTEIN 26/03/2019 16H45

JOGOS TRANSMITIDOS PELO CANAL SPACE:

CONFRONTO DIA HORÁRIO (DE BRASÍLIA) HOLANDA X BIELORÚSSIA 21/03/2019 16H45 INGLATERRA X REPÚBLICA TCHECA 22/03/2019 16H45 ITÁLIA X FINLÂNDIA 23/03/2019 16H45 PORTUGAL X SÉRVIA 25/03/2019 16H45 MALTA X ESPANHA 26/03/2019 16H45

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

As duas primeiras seleções de cada grupo se classificam diretamente para a Euro, totalizando 20 vagas, enquanto as 16 vagas restantes serão distribuídas pela repescagem, definida de acordo com a classificação da Liga das Nações.

Os jogos dos grupos acontecerão de março até setembro de 2019, e a repescagem em março de 2020.

SEDES



Wembley receberá a grande decisão da Euro 2020 / Foto: Getty Images

A edição de 2020 da é marcada pelo aniversário de 60 anos da competição, e por isso o torneio não terá uma sede fixa, como acontece normalmente.

Munique (ALE), Baku (AZE), São Petersburgo (RUS), (ITA), Copenhague (DIN), Bucareste (ROM), Amsterdã (HOL), Dublin (IRL), Bilbao (ESP), Budapeste (HUN), e Glasgow (ESC) vão receber as partidas de fase de grupos até as quartas de finais. Por outro lado, além da primeira fase, as semis e a grande decisão acontecerão em Wembley, em Londres.