Eliminação do Atlético-MG tem choro, pedido de desculpas de Hulk e pacto por títulos

Vestiário deu apoio a Nathan Silva após erro contra o Palmeiras, e teve muita conversa por remobilização de olho no Brasileirão e Copa do Brasil

O vestiário do Atlético-MG foi marcado por muita decepção, mas também muita conversa e apoio após a eliminação para o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Na repercussão do empate desta terça-feira (28), o choro de Nathan Silva, uma tentativa de pedido de desculpas de Hulk e o pacto por títulos foram alguns dos principais tópicos, em papo liderado pelo técnico Cuca e por alguns veteranos do elenco conforme Goal pôde saber.

O zagueiro entrou no vestiário aos prantos depois 1 a 1 com o Verdão na noite dessa terça-feira (28). Ele falhou em dividida com Gabriel Veron no lance que culminou no gol de Dudu, no segundo tempo da partida. O erro deixou o atleta bastante abalado, e seus companheiros tiveram que consolá-lo por causa do equívoco.

Após o ocorrido com Nathan Silva, o atacante Hulk tentou pedir desculpas aos jogadores pelo pênalti desperdiçado no primeiro compromisso da semifinal, disputado no Allianz Parque, mas logo foi interrompido por Réver: o zagueiro não deixou que o seu companheiro terminasse o discurso, alegando que o elenco comandado por Cuca pode ser considerado uma família.

Nathan e Veron disputam a bola: lance culminou na eliminação do Atlético na Libertadores (Foto: Getty Images)

Depois de intervir no discurso de Hulk, Réver tomou a palavra no elenco e iniciou fala que teve um desfecho com Cuca. Ele pediu para que o plantel fizesse um pacto visando os próximos compromissos que terão na temporada: o Galo ainda luta pelos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A equipe é semifinalista do torneio de mata-mata e líder da competição de pontos corridos após 21 jogos disputados.

Cuca chegou pedir para o elenco que superasse a dor da eliminação para o Palmeiras em "no máximo" 24 horas. Ele disse para os atletas mudarem o ânimo nos bastidores e virassem a página, focando nos próximos desafios que terão pela frente.

O próximo compromisso do Galo acontece às 21h (horário de Brasília) do sábado, dia 2 de outubro, diante do Internacional, pela Série A.