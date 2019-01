Elenco do Cardiff ainda torce por final feliz para caso Sala

A equipe do Cardiff voltará às suas atividades na partida contra o Arsenal, nesta terça-feira (29)

O zagueiro do Cardiff City, Souleymane Bamba, declarou em entrevista ao canal de TV britânico Sky Sports que todo o elenco da equipe acredita em um final feliz do acidente aéreo de Emiliano Sala.

“Nós temos que esperar porque ainda não encontraram o corpo dele, mesmo que as chances sejam muito pequenas, nós (jogadores) gostamos de pensar que pode haver um final feliz”, afirmou o jogador marfinense.

Sala estava a bordo de um avião que desapareceu na segunda-feira passada (21), na região do Canal da Mancha. As buscas chegaram a ser cessadas, mas a família pediu para que fossem retomadas. Havia somente o jogador e o piloto a bordo.

O atacante havia acabado de acertar sua transferência do Nantes, na França, para a equipe do País de Gales, por 15 milhões de libras (cerca de R$ 73,5 milhões). Mesmo sem ter treinado com sua nova equipe, os integrantes do elenco do Cardiff o consideram parte do time.

“Mesmo que ele não fosse totalmente parte de nós, desde o minuto em que ele assinou o contrato para jogar com a gente e veio dar um olá aos jogadores, ele tornou-se parte de nós, então todos nós sentimos que ele fazia parte da equipe”, disse Bamba.

A equipe de Cardiff havia paralisado sua agenda de jogos por conta do desaparecimento do avião, e retornará às suas atividades nesta terça-feira (29), para enfrentar o Arsenal pela Premier League, a partir das 17h45 (de Brasília).

“Tentamos nos preparar normalmente, mas não foi uma semana normal. Cabe a cada um de nós preparar o melhor que pudermos. Somos profissionais e sabemos que temos que jogar, então vamos fazer o melhor que pudermos”, declarou Bamba.