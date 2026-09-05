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imago-sport-1081454475.jpgAFLOSPORT
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Elenco do Barcelona tem más notícias para Frenkie de Jong

Barcelona
F. de Jong
Raphinha

Frenkie de Jong caiu uma posição na hierarquia de capitães do Barcelona. O internacional da seleção holandesa ainda era o terceiro capitão na temporada passada, mas terá de se contentar com a quarta posição na nova campanha. O elenco definiu por conta própria uma parte importante da ordem.

Com as saídas de Marc ter Stegen e Ronald Araujo, o Barcelona precisou reorganizar a estrutura de capitães para a temporada 2026/27. De Jong parecia justamente cotado para assumir uma posição mais alta com a saída deles, mas isso não aconteceu.

O técnico Hansi Flick decidiu que Raphinha será, a partir de agora, o primeiro capitão, com Pedri como seu substituto fixo. Na temporada passada, Ter Stegen e Araujo começaram como os primeiros capitães do Barça.

Sobre as outras três vagas, o treinador alemão não quis assumir sozinho todo o controle. “Eu não quis decidir sobre os outros três, apenas sobre esses dois, porque eles são muito importantes”, explicou Flick durante sua entrevista coletiva. Na sequência, o elenco recebeu a possibilidade de indicar por conta própria os capitães restantes.

Dessa votação, Eric García surgiu como terceiro capitão, fazendo com que De Jong perca uma posição em relação à temporada passada. Lamine Yamal completa o grupo como quinto capitão e, assim, aos dezenove anos, já recebe um papel oficial de liderança dentro do elenco.

A escolha por García é vista como uma confirmação da confiança que ele construiu sob o comando de Flick. O defensor tem muito respeito dentro do grupo por causa de seu profissionalismo, disciplina e envolvimento com a equipe.

“No fim das contas, o time escolheu esses jogadores e, para mim, é um bom grupo, com liderança. Eu preciso de todos os jogadores e do comprometimento deles com a equipe”, disse Flick.

O Barcelona entra em campo no domingo contra o Valencia, mas ainda terá de atuar sem o lesionado De Jong. A equipe de Flick pode se beneficiar, nesse duelo, da perda de pontos do rival Real Madrid, que foi derrotado pelo Real Betis na noite de sexta-feira.

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