Eleição do Corinthians: pedidos por Andrés Sanchez e chance de Ronaldo Giovanelli

Chapa da situação ainda não definiu seu candidato para o novo presidente do clube

Os bastidores do Corinthians vivem um momento de tensão pré-eleitoral, com definições de nomes e chapas que disputarão a Presidência e o Conselho do clube em eleição prevista para acontecer em novembro. Até o momento, apenas Augusto Melo está confirmado para concorrer pela presidência. Outro nome próximo da confirmação é o de Ronaldo Giovanelli, que é um dos nomes da chapa “Corinthians com Respeito”.

A situação ainda não definiu o seu candidato, mas, até o momento, o nome forte é o de André Luiz de Oliveira, o André Negão - a tendência é de confirmação entre maio e julho, quando terão a confirmação de quem tem mais força no Parque São Jorge.

Ag. Corinthians

Mesmo com o nome do presidente do Conselho Deliberativo encaminhado, alguns aliados ainda pensam na possibilidade de Andrés Sanchez aparecer como um candidato para suceder Duilio Monteiro Alves. O ex-presidente, porém, descartou qualquer possibilidade de concorrer: “Não. Esquece isso”, disse em rápido contato com a GOAL.

Apesar de descartar a possibilidade de concorrer a qualquer cargo eletivo, aliados, e até mesmo oposição, sabem que existe a possibilidade, mesmo que remota, de Andrés estar presente na diretoria de futebol de um possível novo presidente da chapa “Renovação e Transparência”, que comanda o Corinthians desde 2008, vencendo as últimas eleições.

Outra ala que busca viabilizar um candidato à presidência do clube é o grupo de oposição “Movimento Corinthians Grande”. Até o momento, porém, estarão disputando apenas vagas no Conselho.

Ainda sem data marcada, a eleição no Corinthians está prevista para acontecer em novembro deste ano e será válida para o triênio de 2023-2026. Os próximos dias, e até meses, serão de muita movimentação e tensão no Parque São Jorge.