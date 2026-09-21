Ele vai superar o "melhor"? 4 gols separam Messi de um trono lendário

Lionel Messi continua a escrever novos capítulos em sua trajetória extraordinária, após adicionar mais um gol de falta ao seu histórico, aproximando-se mais um passo de assumir um novo trono histórico, apesar de sua idade avançada e da proximidade da última fase de sua carreira nos gramados.

Messi marcou um gol de falta durante o empate do Inter Miami com o San Diego por 2 a 2, pela 26ª rodada da liga norte-americana, chegando a 75 gols de falta ao longo de sua carreira e ficando a apenas 3 gols de igualar o recorde e a 4 gols de assumir a liderança isolada.









Messi persegue um número lendário

De acordo com o jornal catalão "Sport", Messi saltou sozinho para a segunda posição na lista dos jogadores com mais gols de falta, após superar o brasileiro Jair Rosa Pinto, dono de 74 gols.

O brasileiro Marcelinho Carioca lidera a lista histórica com 78 gols de falta, o que significa que Messi precisa de apenas 3 gols para igualar o número e de 4 gols para superá-lo e assumir a liderança isolada.

Essa estatística leva em conta os gols de falta direta em partidas de campeonatos de primeira divisão, excluindo os gols olímpicos e as faltas indiretas, de acordo com os registros nos quais se baseiam diversos historiadores e estatísticos.

O novo feito coloca Messi à frente de diversas lendas do futebol nessa lista, já que ele supera nomes de destaque como Roberto Dinamite, Siniša Mihajlović, Juninho Pernambucano e Marcos Assunção.

Messi também passou a ter uma vantagem significativa sobre seu rival histórico Cristiano Ronaldo, que possui 64 gols de falta, enquanto Ronaldinho e Diego Maradona possuem 59 gols cada.

Dessa forma, Messi precisa de apenas quatro gols de falta para assumir sozinho a liderança de uma nova lista histórica, em mais um feito que pode acrescentar a uma carreira repleta de recordes.

E com seu contrato com o Inter Miami válido até 2028, o craque argentino ainda tem tempo para alcançar o recorde.