José Mourinho, treinador do Real Madrid, enfrenta uma verdadeira crise para o aguardado confronto contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, que pode obrigar o técnico português a criar soluções pouco convencionais.

Segundo o jornal espanhol "As", o Real Madrid não contará diante da Inter de Milão com Bernardo Silva, Arda Güler e Eduardo Camavinga, por suspensão, enquanto Aurélien Tchouaméni segue afastado por lesão.

A situação fica ainda mais complicada para Mourinho, que no momento conta apenas com Fede Valverde como volante naturalmente disponível, o que pode levá-lo a mudar o esquema de jogo ou a recorrer a jogadores em posições não habituais.

De acordo com o jornal, Jude Bellingham aparece à frente das soluções apresentadas, embora Mourinho prefira utilizá-lo atrás do atacante e próximo à área, em razão de sua capacidade de finalização.

O inglês pode se tornar uma opção lógica para retornar ao meio-campo, com a possibilidade de escalar Brahim Díaz na posição de armador e manter o esquema 4-2-3-1.

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Trent Alexander-Arnold também se destaca entre as opções, depois de Mourinho já tê-lo utilizado em funções que lhe dão liberdade para se movimentar em profundidade. O treinador pode recorrer ao 4-3-3, com Trent, Valverde e Bellingham no meio-campo.

Nesse cenário, Trent ficaria no lado direito do meio-campo, enquanto Bellingham se movimentaria pela esquerda, com Valverde no centro do meio-campo.

E o "As" acrescentou: "Dean Huijsen surge como uma solução mais ousada, sobretudo por possuir grande qualidade no trato com a bola, enquanto Jorge Cestero representa outra opção da academia do clube, especialmente com a continuidade da ausência de Thiago Pitarch por lesão e a saída de Manuel Ángel para o Fulham.

Mourinho conhece bem as capacidades de Huijsen, depois de já ter pedido seu empréstimo à Roma quando o jogador estava na Juventus, além de que o zagueiro hispano-holandês iniciou sua carreira nas categorias de base como atacante antes de se tornar zagueiro central.

Apesar de escalá-lo no meio-campo poder dar ao Real Madrid qualidade adicional na posse e na construção do jogo, isso pode afetar a capacidade da equipe de sair jogando com a linha de defesa, especialmente com a dependência de Rüdiger e Konaté na zaga.

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