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"Ele vai mentir, como sempre": Ziyech eleva o tom da rivalidade com o presidente do Wydad

Wydad Casablanca
H. Ziyech
P. Sergio
Botola Pro
Marrocos
Portugal

A relação chegou a um beco sem saída?

A relação entre o Wydad e o astro da equipe Hakim Ziyech chegou a um beco sem saída, com o jogador atacando publicamente o presidente do clube marroquino e acusando-o de mentir, tudo isso por conta da ausência de Ziyech na concentração de Agadir.

Ziyech interagiu com uma publicação de uma das páginas do Wydad no Instagram, depois que esta apontou seu corte da lista da concentração fechada em Agadir, alegando que o jogador teria questionado o diretor técnico do Wydad, Paulo Sérgio, sobre o motivo de seu corte, tendo sido informado por ele de que a decisão era administrativa.

De acordo com o site marroquino Radio Mars, Ziyech respondeu dizendo: "Vá e pergunte ao seu presidente por que ele recusou me deixar jogar a partida (o amistoso contra o Nahdat Zemamra) e não ir a Agadir. Talvez ele minta sobre isso, como sempre".

Essa resposta ácida levantou questionamentos entre os torcedores da equipe sobre o futuro de Ziyech, cuja relação com a diretoria parece ter chegado a estágios complicados.

A diretoria do Wydad, presidida por Brahim El Assri, havia negociado com o jogador a redução de seu salário, mas Ziyech recusou e não aceitou nenhuma das tentativas e propostas financeiras, mantendo-se firme em sua posição.

Ziyech se juntou ao Wydad em outubro de 2025, com um contrato de dois anos, na gestão do ex-presidente Hicham Ait Menna.

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