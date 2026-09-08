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Andreas Koenigl

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"Ele vai jogar por Kosovo!" DFB aparentemente corre o risco de perder meio-campista do Bayern

Liga dos Campeões
Bayern de Munique
Alemanha
E. Osmani

Erblin Osmani deve jogar pelo Kosovo no futuro — ao menos é o que afirma um embaixador. O jovem do Bayern vai mesmo dar as costas à Federação Alemã?

A Alemanha vai perder com Erblin Osmani o próximo grande talento? É o que afirma indiretamente, ao menos, o Dr. Faruk Ajeti, embaixador da República de Kosovo na Alemanha e na Dinamarca, com uma imagem em seu canal no Instagram mostrando o homem de 43 anos entregando ao meio-campista do Bayern de Munique o passaporte kosovar.

"É uma honra especial poder entregar hoje o passaporte da República ao nosso talento do Bayern, Erblin Osmani, e anunciar uma grande notícia para o futebol kosovar: Erblin vai jogar por Kosovo!", escreveu o doutor em ciência política em sua publicação.

Nem o próprio jogador nem seu estafe teriam se pronunciado até agora sobre a postagem da última sexta-feira, enquanto o Bild agora informa que uma decisão definitiva sobre o futuro do jogador de 17 anos nas seleções, que até aqui atuou pela sub-16 e sub-17 da DFB, ainda não foi tomada.

A próxima pausa para jogos de seleções pode trazer clareza sobre se, no futuro, Osmani atuará pelo país de origem de seus pais ou permanecerá fiel à DFB. De toda forma, um grande futuro é previsto para o germano-kosovar.

O técnico do Bayern, Vincent Kompany, já o colocava para treinar regularmente com os profissionais na temporada passada e até o ajudou a fazer sua estreia na Bundesliga, quando Osmani entrou aos 42 minutos do segundo tempo no lugar de Leon Goretzka na vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin, pela 27ª rodada.

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