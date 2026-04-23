"Ele teve a infelicidade de jogar no Ajax, onde esse tipo de jogador não é levado tão a sério"

Henk Spaan sai em defesa de Joël Veltman. O colunista do Het Parool tem muito respeito pelo zagueiro de 34 anos do Brighton & Hove Albion.

Na noite de terça-feira, Spaan se deleitou com o Brighton, que humilhou o Chelsea em casa por 3 a 0. “Quase metade do Brighton era composta por ex-jogadores da Eredivisie. Que excelente formadora de talentos é o futebol holandês!”

“Isso às vezes é motivo de risadas sarcásticas, principalmente por parte de ex-jogadores da seleção em um estúdio de TV, mas o Brighton está em um belo sexto lugar na Premier League, com pilares como Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu e Olivier Boscagli”, conclui Spaan.

O jornalista viu ainda um velho conhecido em campo contra o Chelsea. “No segundo tempo, Wieffer foi substituído por Joël Veltman, outro craque da Eredivisie. Este último teve a infelicidade de jogar no Ajax, onde esse tipo de jogador é menos levado a sério. Mas isso não é problema do Veltman.”

“O Brighton venceu por 3 a 0, Kadioglu marcou o primeiro gol e foi o melhor”, conclui Spaan, que nem sequer mencionou o ex-jogador do Feyenoord Yankuba Minteh.

O contrato de Veltman com o Brighton termina após esta temporada. Ele já disputou 188 partidas oficiais pelo clube inglês.

Pelo Ajax, o total chegou a 246 partidas oficiais em 2020. Veltman conquistou seis títulos holandeses em Amsterdã.