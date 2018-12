“Ele precisa deixar o Arsenal”, diz ex-treinador de Elneny

O meio-campista egípcio não vem recebendo muitas oportunidades na atual temporada

Mohamed Elneny renovou recentemente o seu contrato com o Arsenal até 2022, mas um de seus ex-treinadores aconselhou o meio-campista egípcio a buscar, o mais rápido possível, uma saída do Emirates Stadium.

“Ele precisa deixar o Arsenal na próxima janela de transferências (janeiro), ao menos ser emprestado para jogar mais vezes e reconquistar a sua confiança”, afirmou Hamdy Nouh para a Goal. O técnico trabalhou com Elneny no El Mokawloon, do Egito, antes do jogador ser contratado pelo Basel, da Suíça.

Contratado pelo Arsenal na temporada 2015-16, mas não vem sendo muito utilizado pelo novo técnico da equipe londrina, Unai Emery. Na Premier League, disputou apenas um jogo e vem sendo mais vezes utilizado na Europa League (onde fez 5 partidas).

“Ele sentiu a mudança de treinador e seu novo estilo, mas tenho confiança de que ele retornará melhor do que antes, por causa de seu grande potencial e espírito competitivo que irão ajuda-lo a voltar aos trilhos”, seguiu Nouh.