Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta segunda-feira, que há uma contratação de verão que já vem causando preocupação no Paris Saint-Germain, que sofre desde o início da temporada com resultados decepcionantes.

De acordo com o jornal "L'Équipe", as coisas não vão bem para Lucas Digne, que retornou ao clube neste verão por 10 milhões de euros.

Ele ainda não se adaptou ao estilo de jogo de Luis Enrique, algo que pode ser justificado e compreendido até certo ponto nesta fase da temporada. Mas, o mais importante, é que ele não possui necessariamente a mentalidade adequada.

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O jornal afirmou: "Paris espera dele um espírito diferente, um espírito mais rebelde".

Até mesmo sua ausência do time titular diante do Lille, apesar da ausência de Nuno Mendes, pode ser considerada um primeiro alerta de Luis Enrique ao ex-jogador do Barcelona.

"Ele precisa acordar. Tudo bem que veio para cá aceitando o papel de segundo jogador, mas ele não está de férias nem semiaposentado. Não estamos dizendo que é esse o caso, mas não vamos aceitar isso. Ele precisa lutar e tentar ser melhor que Nuno, porque Nuno não vai jogar todas as partidas. Ele precisa batalhar; e isso também faz parte de sua fase de adaptação", declarou uma fonte do Paris Saint-Germain.

Vale ressaltar também que se observou internamente que Digne ainda não atingiu o auge de sua forma física, ao contrário de alguns outros jogadores que disputaram a Copa do Mundo.

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E enquanto os mais próximos a ele afirmam que o jogador está "extremamente determinado" e pronto para lutar por um lugar no time titular, Digne talvez saiba melhor do que ninguém que terá de elevar seu nível de desempenho rapidamente.