O Barcelona aguarda o início de sua campanha europeia nesta temporada em meio a grandes esperanças de recuperar seu lugar entre os grandes do continente, depois que a equipe conseguiu construir um projeto mais estável sob o comando de Hansi Flick.

O Barcelona inicia sua caminhada na Liga dos Campeões 2026-27 diante do holandês Feyenoord, nesta quarta-feira, na primeira partida da fase de liga.

Vários ex-craques do Barcelona começaram a apontar seus favoritos para irem longe na competição, e Ivan Rakitic tinha uma opinião clara sobre a equipe catalã.

Ivan Rakitic afirmou que o Barcelona tem tudo para ir longe na Liga dos Campeões nesta temporada, considerando que a equipe está pronta para dar o salto que aguarda há anos, diante da estabilidade que o projeto vive sob o comando de Hansi Flick.

O ex-jogador do Barcelona disse, em declarações reproduzidas pelo jornal Sport a partir da rede "Sky Sport": "Acredito que este será o ano do Barcelona", elogiando a qualidade da equipe e a mistura de juventude e experiência que possui, além da evolução contínua do projeto esportivo.

Alerta sobre o Paris Saint-Germain: Rakitic confia em Flick

Rakitic elogiou o técnico alemão, afirmando que as coisas caminham bem dentro do Barcelona, e disse: "Está claro que tudo vai bem com Hansi. Flick é um técnico excelente".

O jogador croata acredita que o Barcelona é capaz de recuperar seu lugar entre os grandes da Europa.

Apesar de indicar o Barcelona, Rakitic alertou para a força do Paris Saint-Germain, que aspira a conquistar o título pela terceira temporada consecutiva.

E disse: "Claro que é preciso ficar de olho no Paris Saint-Germain, pois ele tem um potencial enorme, mesmo que não esteja em sua melhor forma durante as primeiras partidas da temporada. Tenho certeza de que recuperará seu melhor nível com o avanço da competição".

Bayern e Real Madrid no radar

Rakitic acrescentou o Bayern de Munique e o Real Madrid à lista de candidatos a chegar às fases finais, ao lado dos clubes da Premier League.

E disse: "É natural que o Bayern de Munique e o Real Madrid também estejam nas partidas finais da Liga dos Campeões. E não se pode esquecer os clubes da Premier League. Certamente será uma edição especial da Liga dos Campeões, e a competição será muito acirrada".

Rakitic conhece bem o significado de conquistar a Liga dos Campeões com o Barcelona, depois de ter feito parte da equipe que venceu a Juventus por 3 a 1 na final de 2015, marcando o segundo gol da equipe catalã.

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