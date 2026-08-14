Roger Federer, um dos melhores tenistas do mundo, teve sucesso em diversificar a fortuna que acumulou ao longo de sua carreira nas quadras, investindo-a em diversas atividades comerciais.

Federer tornou-se acionista de marcas de moda, criou uma agência para representar atletas e até lançou seu próprio torneio de tênis, como a Laver Cup.

O jornal "Sport" noticiou que Roger Federer perdeu o status de bilionário, após a queda das ações da On Holding, marca suíça especializada em calçados e roupas esportivas, na qual ele possui uma participação de cerca de 2,5%.

Essa marca foi um dos seus maiores sucessos comerciais desde que se associou a ela em 2019. Federer adquiriu uma série de ações da empresa, e seu papel não se limitou à injeção de capital, mas também participou ativamente de algumas de suas coleções, como a contribuição no design de diversos produtos, entre eles a linha de tênis The Roger.

A participação de Federer nessa empresa chegou a um valor superior a 500 milhões de dólares, mas apenas 4 dias atrás, as ações da empresa de calçados caíram 19%, o que causou ao ex-tenista uma perda de mais de 52 milhões de dólares no valor de sua participação.

O colapso veio depois que a On anunciou seus resultados financeiros do segundo trimestre, quando as vendas líquidas ficaram abaixo do esperado.

Segundo a Forbes, a fortuna de Federer caiu de cerca de 1,1 bilhão de dólares para aproximadamente 952 milhões de dólares.

Somente com essa queda no preço das ações, Federer perdeu ao menos 52 milhões de dólares do valor de sua participação na empresa.