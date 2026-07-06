“Ele mamava no coco”... Senador paraguaio insulta Mbappé com comentários racistas

Declarações racistas chocantes proferidas por uma senadora paraguaia contra Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, provocaram uma onda de indignação generalizada, após a eliminação do Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a França, por 1 a 0, no último sábado, na Filadélfia.

Segundo a mídia paraguaia, a senadora atacou Mbappé com palavras racistas e ofensivas, depois que ele marcou o único gol da partida, de pênalti, levando a França às quartas de final.

A partida, descrita pela imprensa como um “momento decisivo” da Copa do Mundo de 2026, não terminou com o apito final. Enquanto a França comemorava sua classificação após uma partida instável e polêmica, a senadora descarregou toda a sua raiva em Mbappé, acusando-o de “arrogância” por não ter cumprimentado o goleiro paraguaio Orlando Gil após o jogo.

Em suas declarações, ela disse: “Esse arrogante nem sequer aprendeu a escrever. Em vez do leite materno, ele se alimentava de leite de coco, e as pessoas mais cultas em sua vida são os chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gil. Eu faço isso no Senado e nada acontece”.

E os insultos não pararam por aí. A senadora descreveu o capitão da seleção francesa como “um camaronês colonizado que finge ser francês, ressentido, recém-rico, arrogante e feio”, acrescentando que “ele ficou tenso e apavorado durante toda a partida”.

Ela criticou os jogadores do Paraguai por não terem agredido Mbappé, dizendo: “A única coisa que muitos criticam é ele não ter levado um tapa forte na cara no final da partida. No entanto, eu nem sou fã de futebol.”

Isso ocorre após declarações anteriores do lendário paraguaio José Luis Chilavert, que descreveu a seleção francesa antes da partida como “a seleção africana”.

Por sua vez, o jornal paraguaio “Última Hora” alegou que Mbappé demonstrou “um comportamento arrogante e presunçoso durante toda a partida”, em um momento em que o tom do discurso racista na mídia local se intensificou após a derrota.