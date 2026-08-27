"Ele estava dançando e cantando": Postecoglou revela surpresa sobre Cristiano Ronaldo

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, revelou o motivo por trás do estado de irritação demonstrado pelo português Cristiano Ronaldo durante o confronto contra o Al-Ettifaq, esclarecendo que o descontrole do capitão do "Al-Alami" entre os dois tempos da partida não foi por causa de uma decisão técnica ou de um desentendimento interno na equipe, mas sim resultado de o "Al-Alami" estar perdendo por dois gols em um momento no qual buscava conquistar a vitória.

Postecoglou disse durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra o Al-Taawoun, marcado para esta sexta-feira, pela quarta rodada da Roshn Saudi League: "Entendo que Cristiano é uma figura sobre a qual todos querem saber tudo, mas é impossível para mim revelar quaisquer segredos".

E acrescentou: "Ronaldo estava irritado entre os dois tempos porque estávamos perdendo, mas no vestiário depois da partida, e no ônibus, ele estava dançando e cantando, e estava no meio dos jogadores".

O treinador australiano garantiu que a irritação de Ronaldo não era um indicativo da existência de uma crise dentro da equipe, mas sim reflete a paixão do astro português e seu grande desejo de conquistar vitórias, especialmente porque o Al-Nassr passava por circunstâncias difíceis diante do Al-Ettifaq após a expulsão do goleiro Bento e com a equipe perdendo por dois gols.

Postecoglou acrescentou: "Acreditem em mim, ele é apaixonado por futebol e apaixonado pelo Al-Nassr, e estava irritado porque as coisas não estavam saindo da forma desejada entre os dois tempos, e isso é algo natural", enfatizando que o que o jogador demonstrou durante a partida foi um reflexo natural de sua personalidade competitiva e não algo que exigisse preocupação.

Leia também: Exclusivo para Kooora: a verdade sobre o retorno de Benzema ao Al-Ittihad

Leia também: Choro e choque: os bastidores da substituição de Ronaldo na noite da remontada do Al-Nassr

O técnico do Al-Nassr falou também sobre o motivo da substituição de Ronaldo no início do segundo tempo, esclarecendo que a participação do jogador estava definida previamente dentro de um plano específico para lidar com sua condição física, especialmente porque ele estava retornando gradualmente ao ambiente dos jogos após um período de ausência.

Postecoglou disse: "Ronaldo é uma pessoa especial como atleta, e, para nós, diante do Al-Ettifaq, estava planejado que ele participasse por 45 minutos porque retornou de forma gradual, e antes disso havia participado por 30 minutos", afirmando que a decisão de substituí-lo não estava ligada à sua irritação ou ao seu desempenho, mas sim ao plano estabelecido previamente.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Ele esclareceu que a situação física de Ronaldo mudou agora, e que o jogador sente uma melhora clara em sua condição, acrescentando: "Ele agora, fisicamente, sente que está melhor e capaz de jogar uma partida inteira", numa referência à possibilidade de aumentar seus minutos de participação no período que se aproxima.

As declarações de Postecoglou vêm para pôr fim às especulações que acompanharam a irritação de Ronaldo durante o confronto contra o Al-Ettifaq, especialmente depois que surgiram imagens do jogador exaltado durante a partida e após o fim do primeiro tempo, antes de o duelo terminar com uma remontada histórica do Al-Nassr, na qual reverteu a desvantagem de 2 a 0 em uma vitória por 3 a 2.