Tudo indica que Kylian Mbappé se prepara para retomar sua posição na ponta esquerda do ataque da seleção francesa, depois que Zinedine Zidane, o novo técnico dos Bleus, insinuou a possibilidade de utilizar o capitão da equipe nessa função no período que se aproxima.

Durante a entrevista coletiva que concedeu ontem, sexta-feira, Zidane afirmou que "gosta muito" da ideia de ter Mbappé no lado esquerdo, apontando ao mesmo tempo que o atacante do Real Madrid "é capaz de jogar nas três posições" da linha ofensiva.

O que Mbappé apresentou na ponta esquerda?

Nas duas últimas temporadas, Mbappé se acostumou a jogar na posição de centroavante, mas tem um longo histórico na ponta esquerda com a seleção francesa.

De acordo com dados do "Transfermarkt", Mbappé disputou 32 partidas pela França na ponta esquerda, de um total de 106 jogos internacionais, e marcou 21 gols nas partidas em que começou nessa posição.

Depois de jogar pelo lado direito durante a Copa do Mundo de 2018, Mbappé passou para a ponta esquerda na Copa do Catar de 2022 e conduziu a seleção francesa até a partida final, após marcar 8 gols durante o torneio, enquanto Olivier Giroud ocupava a posição de centroavante.

Mbappé continuou jogando pelo lado esquerdo até o início da Eurocopa de 2024.

Durante o torneio realizado na Alemanha, Didier Deschamps utilizou Mbappé no lado esquerdo em duas partidas, entre elas o confronto de semifinal contra a Espanha, com Randal Kolo Muani na posição de centroavante.

E apesar de Mbappé ter marcado apenas um gol no torneio, contra a Polônia, quando jogou como centroavante, sua participação na Eurocopa de 2024 foi afetada por um período difícil, especialmente depois de sofrer uma fratura no nariz.

Dembélé joga no centro do ataque?

Espera-se que Zidane utilize, no próximo período, o trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise na linha de frente.

Quando questionado sobre as posições que o trio ocupará, Zidane respondeu: "Em suas posições".

E acrescentou, esclarecendo sua ideia: "Vocês sabem, é uma questão de estilo de jogo. Os jogadores podem atuar em várias posições".

As declarações de Zidane abrem a porta para a possibilidade de escalar Dembélé na posição de centroavante, papel ao qual ele se acostumou no Paris Saint-Germain desde que foi reposicionado por Luis Enrique.

Dugarry apoia a ideia

Christophe Dugarry, campeão do mundo com a França em 1998 e analista da rede "RMC", considera que essa formação merece ser testada. Ele disse: "Prefiro Mbappé pela esquerda e, o mais importante, Dembélé no centro do ataque. Acredito que seja uma oportunidade".

E acrescentou: "Acredito que há algo em que se pode trabalhar. Estaria curioso para ver Dembélé como centroavante da seleção francesa. Quero ver isso. E prefiro Mbappé pela esquerda em vez da direita".

Apesar do brilho de Dembélé na posição de centroavante, Deschamps continuou a utilizá-lo na ponta, enquanto concedia a Mbappé o papel de atacante número 9.

Já em relação à função defensiva do atacante do Real Madrid, Zidane minimizou a polêmica sobre esse aspecto, descrevendo-a como um "debate falso".

A era Zidane começará oficialmente com a seleção francesa no confronto contra a Turquia na próxima sexta-feira, pela Liga das Nações da Europa, antes de os Bleus disputarem outras 3 partidas: contra a Bélgica fora de casa e, depois, contra a Itália e a Bélgica em casa.