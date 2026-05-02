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Veerman DolbergImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

El Ahmadi está entusiasmado com um jogador no clássico entre Ajax e PSV

Ajax x PSV
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PSV
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Karim El Ahmadi se mostrou entusiasmado com Kasper Dolberg no intervalo do jogo entre Ajax e PSV. Segundo o analista da ESPN, a equipe de Amsterdã se beneficia muito mais do atacante dinamarquês, que está em boa forma, do que do seu concorrente Wout Weghorst, que não está em condições físicas ideais e ficou de fora da escalação.

“O melhor jogador em campo, foi realmente um prazer. Ele parecia o Harry Kane, já que estamos falando do PSG x Bayern. Disponível para receber a bola, forte, trabalhou duro. Então, é estranho ver que Óscar García escolheu o Weghorst em todas essas partidas”, assim El Ahmadi inicia sua análise sobre Dolberg.

E acrescenta imediatamente: “Ele esteve bem em tudo hoje. E principalmente na retenção de bola. E dá para ver que os jogadores jogam melhor assim. Steven Berghuis consegue então passar a bola com mais facilidade. Mas da forma como Dolberg está jogando hoje, ele faz a diferença.”

“Ele jogou realmente muito bem. E o Ajax conseguiu jogar de forma constante graças ao Dolberg. Para mim, ele foi realmente o melhor jogador do primeiro tempo”, afirmou o ex-meio-campista do Feyenoord e do FC Twente, em tom elogioso.

Dolberg foi, portanto, preferido a Weghorst na escalação titular para o clássico na Johan Cruijff ArenA. Weghorst acabou não sendo incluído na lista de convocados devido à falta de preparação física.

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Dolberg soma dez gols em 35 partidas em todas as competições pelo Ajax nesta temporada. Recentemente, foi divulgado que o Ajax pretende vendê-lo novamente neste verão, apesar de ele ter contrato válido até meados de 2029.

Weghorst parece que vai deixar o Ajax como jogador sem valor de transferência após esta temporada. O atacante de estatura imponente, com oito gols nesta temporada, já foi citado como possível contratação do FC Twente.

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