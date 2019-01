Egito será sede da Copa Africana de Nações

País concorria com a África do Sul para sediar competição a ser disputada entre junho e julho deste ano

Depois de muita controvérsia, a Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou na manhã desta terça-feira (8) que o Egito sediará a Copa Africana de Nações, a ser disputada entre junho e julho deste ano.

O país do norte africano lançou a candidatura para concorrer com a África do Sul no fim do ano passado, após o cancelamento da escolha de Camarões por conta da falta de estrutura para receber uma competição com 24 equipes. Os egípcios receberam 16 votos contra apenas um para os sul-africanos.

Ambos os países eram cotados a receber o evento, mas a baixa presença de torcedores nos estádios do país-sede da Copa do Mundo de 2010 nos últimos anos é considerado um problema que poderia afetar a competição. Além disso, a candidatura promovida pela Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA) não recebeu apoio do país em nenhum momento.

O Egito, vencedor do torneio em sete oportunidades, sediará a competição pela terceira vez. A CAF terá 24 participantes definidos através da fase classificatória disputada entre março de 2017 e dezembro de 2018.