Efeito Cristiano Ronaldo? Como astro pode (ou não) fazer a Arábia Saudita ganhar disputa para sediar a Copa do Mundo 2030

O astro do esporte e das redes sociais já chamou atenção para o futebol saudita - a questão agora é saber se vai mantê-lo

O que é "O Efeito Ronaldo"? Está ao nosso redor. É ao mesmo tempo real e virtual. Ele domina as mídias sociais e pode até mesmo influenciar o mercado de ações. Causa um impacto imediato, mas também pode trazer benefícios a longo prazo.

E, mesmo longe do melhor momento de Cristiano Ronaldo, permanece tão poderoso que, na terça-feira à noite, chamou momentaneamente a atenção da imprensa mundial, mesmo com as movimentações da morte de Pelé, para uma sala de imprensa lotada em Riad.

"Devo dizer, estou muito surpreso com o número de pessoas que estão aqui hoje", disse o treinador do Al-Nassr, Rudi Garcia, com um sorriso em seu rosto. "Normalmente, há apenas três ou quatro jornalistas aqui para falar sobre o jogo...".

Nesta ocasião, não havia um lugar vazio no Mrsool Park. Todos queriam ver Ronaldo falar pela primeira vez desde sua sensacional mudança para o Oriente Médio.

Ele pode ter errado e se referido à África do Sul em vez de à Arábia Saudita em algum momento, mas este foi o desempenho mais impressionante de Ronaldo em meses. Ele disse todas as coisas certas. Ele falou em influenciar a próxima geração, em mudar a percepção da Arábia Saudita.

Ele justificou seu espantoso salário dizendo que um contrato único beneficia um jogador único. Ele insistiu que tinha recebido várias ofertas dos melhores clubes de todo o mundo, mas rejeitou todas elas em favor do Al-Nassr.

Ele até mencionou o futebol feminino!

Mas, na maioria das vezes, Ronaldo se esforçou para salientar que não se importava com o que os outros pensavam sobre esta transferência, o que, sem surpresa, atraiu uma grande salva de palmas do "pacote de imprensa", alguns dos quais tiveram as costas voltadas para Ronaldo enquanto ele falava, para que pudessem tentar entrar na mesma imagem que o jogador.

Houve mais tentativas de "selfie" quando ele saiu da sala, assim como algumas imitações de sua icônica celebração "Siu! Tal comportamento de supostos jornalistas era, é claro, altamente questionável, mas a animação com o Al-Nassr, e com o futebol saudita em geral, é totalmente compreensível.

Os italianos puderam experimentar isso há apenas quatro anos. Naquela época, o efeito Cristiano Ronaldo estava em toda parte. Você podia vê-lo quando olhava pela janela e via crianças com 'CR7' raspado na cabeça, todas vestindo a mesma camisa da Juventus. Ou quando você ligava sua televisão e era inundado por anúncios saudando 'Il colpo del secolo' (O negócio do século).

Estava evidente na primeira página de cada jornal em cada banca de jornal em todas as cidades, para cima e para baixo da península, mas também podia ser encontrado em certas sorveterias, onde se podia comprar um sorvete 'CR7'.

Mais importante, porém, o efeito Ronaldo foi imediatamente sentido online. Nas 24 horas após sua transferência para Turim ter sido oficializada, entre 10 e 11 de julho, as várias contas da Juve nas redes sociais foram impulsionadas por mais de 2,2 milhões de seguidores. Esses números continuaram a crescer de forma constante durante os 18 meses seguintes.

A chegada de Ronaldo obviamente também resultou no número 7 de camisetas voando das prateleiras. Mas é um mito que a contratação de um astro pode ser coberta com a venda de camisas. O subproduto muito mais significativo da transferência foi que Ronaldo tornou a camiseta da Juventus muito mais valiosa.

Getty

Apenas seis meses depois que Ronaldo chegou em Turim, os Bianconeri assinaram um novo - e melhorado - acordo de patrocínio de sete anos com a Adidas, sua fornecedora de materiais esportivos, no valor de 357 milhões de euros - o dobro do valor do contrato anterior.

Então, em novembro de 2019, o clube ampliou sua parceria com os patrocinadores de camisas JEEP por 42 milhões de euros - um aumento de 25 milhões em relação ao acordo anterior.

Entretanto, como disse Marco Bellinazzo, autor de 'La fine del calcio Italiano' (O fim do futebol italiano) à GOAL na época, "O efeito Ronaldo é real. Ele está lá para todos verem. Mas o problema para a Juventus nesta fase inicial é que você também pode ver um aumento nos custos, não apenas nas receitas".

"É evidente no fato de que, no final do primeiro ano de Ronaldo na Juve, eles sofreram uma perda de 40 milhões de euros, apesar de o clube ter arrecadado mais de 150 milhões de euros em ganhos de capital no mercado de transferências".

"O resultado final é que ao contratar Ronaldo, a Juve iniciou um caminho que não se pode simplesmente abandonar. Este é um processo que você não pode reverter. A Juve tem que continuar a crescer e eles têm que continuar a vencer".

Eles, no entanto, não o fizeram nem um nem outro. Ronaldo cumpriu sua parte do acordo, é claro. Ele elevou o perfil do clube para fora do campo e marcou seus gols. Porém, tanto os projetos financeiros quanto os esportivos do clube falharam.

A pandemia sem dúvida desempenhou um papel fundamental para isso, já que a Juve perdeu milhões em receitas de jogo. No entanto, a crise da Covid-19 também expôs a natureza frágil de sua estrutura financeira. Em seu desespero para equilibrar as contas, eles cometeram uma série de erros contábeis e de contratações, dos quais ainda estão arcando com o custo.

No final, a transferência de Ronaldo para o Manchester United, em 2021, aliviou parte - mas não toda - da pressão financeira sobre a Juve. Sua saída foi a melhor para ambas as partes.

Então, por que a experiência fracassada da Juve com Ronaldo é relevante para a Arábia Saudita? Porque, embora existam algumas diferenças significativas, existem paralelos óbvios em termos de metas. Para começar, os dois acordos foram muito mais do que sucesso esportivo.

O ex-presidente da Juventus, Andrea Agnelli, admitiu que os aspectos comerciais haviam sido levadas em conta ao contratar Ronaldo. O Al-Nassr, obviamente, não precisa do centroavante por razões financeiras, mas eles estão interessados em explorar a marca 'CR7'. "O acordo não se limita ao futebol... é comercialmente benéfico para nós em termos de rentabilidade", admitiu Musalli Al-Muammar.

O presidente do Al-Nassr acrescentou que a mera presença de Ronaldo ajudará a "alcançar mais sucesso para o clube, para os esportes sauditas e para as gerações futuras".

Ronaldo deve certamente elevar significativamente o perfil da Pro League e provar ser uma fonte de inspiração para as crianças de todo o Oriente Médio e mais além. No entanto, o quanto ele pode realmente contribuir, ainda está por ver.

Na era dos influenciadores, Al-Nassr sem dúvida contratou o mais influente. Muitos torcedores mais jovens seguem os futebolistas hoje em dia, ao invés de clubes, e ninguém no mundo tem mais seguidores do que Ronaldo. Entretanto, embora ele já tenha chamado a atenção para o futebol da Arábia Saudita, segurá-lo será muito mais difícil.

Ele diz que quer bater mais recordes na Pro League, depois de ter batido tantos na Europa, mas é improvável que suas façanhas de marcar gols tenham o mesmo peso, o que significa que eles não vão gerar o mesmo nível de emoção on-line. Assim como a apresentação na terça-feira, seus primeiros jogos provavelmente vão atrair o interesse de fora da Arábia Saudita, mas não se sabe quanto tempo isso vai durar.

Ele está obviamente disposto a ser ridiculamente bem remunerado, mas isto é um jogo de sua parte. Existe aqui um risco óbvio de Ronaldo atingir a irrelevância fora do Oriente Médio. Como ficou dolorosamente claro na Copa do Mundo de 2022, sua proeza esportiva está claramente em declínio, o que significa que o "Efeito Ronaldo" também corre o risco de se desgastar.

Lembre-se, quando ele se juntou à Juventus, até mesmo pessoas como Neymar acreditavam que a Serie A estaria de volta aos seus dias de glória. Mas isso não aconteceu. Ronaldo é um grande às comercial, mas não é um milagreiro. No caso da Série A, ele não conseguiu, sozinho, reavivar uma liga que tem sido muito mal administrada por décadas.

Foi terrivelmente lamentável que sua chegada à Juventus tenha ocorrido apenas semanas após a conclusão das negociações sobre um novo acordo na TV - mas, mesmo assim, o futebol italiano não conseguiu aproveitar ao máximo sua passagem de três anos em Turim.

A promoção adequada não será um problema na Pro League, é claro. Eles podem jogar muito mais dinheiro para destacar as façanhas de Ronaldo na Arábia Saudita.

Mas tanto o padrão de jogo quanto o perfil da liga são inferiores aos da Série A, portanto, enquanto já se falou em Luka Modric e N'Golo Kante se juntando a Ronaldo no Al-Nassr, é uma aposta alta que ele transforme repentinamente a Arábia Saudita em um dos destinos mais atraentes para os maiores jogadores do mundo - não importa quantos recordes ele quebre.

No entanto, em última análise, o sucesso desta mudança não será medido em gols, recordes ou troféus. Tudo dependerá de a Arábia Saudita conquistar o direito de sediar a Copa do Mundo de 2030. É realmente disso que se trata este acordo, Ronaldo lançando o futebol da Arábia Saudita sob uma luz positiva antes da votação em um congresso da FIFA dentro de dois anos.

Como o próprio jogador disse na terça-feira, "estou entusiasmado com esta oportunidade de desenvolver este clube, e este país incrível. Eu quero mudar a percepção da Arábia Saudita e seu futebol".

Se a controvérsia em torno do Qatar 2022 servir como um alerta, isso será tudo menos fácil. Mas se alguém pode fazer isso acontecer, é uma verdadeira superestrela das redes sociais apoiada por um poço sem fundo de dinheiro do petróleo.

Estamos prontos, então, para descobrir o verdadeiro poder do "Efeito Ronaldo".