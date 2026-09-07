Mike Verweij e Valentijn Driessen foram muito críticos, na segunda-feira, em Kick-Off, do De Telegraaf, à diretoria do Feyenoord. Dévy Rigaux e Robert Eenhoorn poderiam ter feito um trabalho melhor na última janela de transferências, é o veredito.

“Rigaux criticou duramente seu antecessor, Te Kloese”, abre Verweij o tópico sobre o Feyenoord. “Mas agora fica claro que Te Kloese, com o dinheiro de Hadj Moussa incluído, teria 40 milhões. Foram oferecidos 25 milhões por Ueda, que foi vendido barato demais ao Lille OSC. E Read poderia quase ter chegado a 35 milhões. E por Targhalline foram oferecidos 20 milhões pelo Hull City.”

“Se eles simplesmente tivessem feito o trabalho deles e vendido os jogadores certos, o Feyenoord teria, por enquanto, muitos recursos financeiros. Esse mesmo Te Kloese montou ali um elenco que valia cerca de 120 milhões de euros. Então acho que Rigaux e Eenhoorn não fizeram algo certo nesta janela de transferências. Se tivessem vendido Read imediatamente, poderiam ter sido muito mais eficazes no mercado de transferências”, acrescenta o crítico setorista do Ajax.

Driessen entra imediatamente no assunto. “Mais uma vez, trata-se dos Vrienden van Feyenoord. Eles têm 49 por cento das ações. E no momento em que o Feyenoord paga 17,5 milhões de euros, eles perdem 25 por cento. E daqui a dois anos, de novo. Mas o Feyenoord também é obrigado a comprar parte das ações se registrar um saldo positivo de transferências em uma janela. E eles certamente fariam isso se uma dessas transferências tivesse sido concretizada. Então esse saldo de transferências teria sido tão alto que eles seriam obrigados a comprar parte das participações dos Vrienden.”

“Mas os Vrienden van Feyenoord não querem sair. E Eenhoorn chegou a pedido dos Vrienden. Ele é o favorito deles e virou diretor. Então ele não vai se voltar contra esses Vrienden. Eenhoorn se deixou influenciar para não deixar a transferência de Hadj Moussa seguir adiante”, faz Driessen uma forte acusação contra o diretor técnico do Feyenoord.

Segundo Driessen, uma garantia bancária recusada não é o motivo de Hadj Moussa não ser agora jogador do Al-Ittihad. “Trata-se de uma transferência de quarenta milhões de euros. Estamos falando da Arábia Saudita, é só perguntar ao Ajax. Eles sempre tiveram o dinheiro e são solventes.”

“O Feyenoord também quase não atendia o telefone, era muito difícil conseguir contato com eles. Tudo foi protelado por muito tempo e, no fim, o exame médico também já não pôde mais ser realizado. Robert Eenhoorn é simplesmente a extensão dos Vrienden van Feyenoord. Ele é parceiro deles. No momento em que alguém te coloca lá e você pode servir ao interesse deles, isso acontece nove em cada dez vezes. Ele já havia deixado claro antes que não está ansioso para comprar a parte dos Vrienden. E aí você continua preso a esses Vrienden”, conclui Driessen.