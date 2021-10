Edu Dracena assina por três anos com Santos; qual será a função do ex-zagueiro?

Ex-jogador deixa o Palmeiras para assumir o futebol do Santos ao lado de André Mazzuco. Ele tem a incumbência de atuar como gerente de futebol

Edu Dracena aceitou o convite para assumir o futebol do Santos. O ex-zagueiro deixa o cargo que ocupava no Palmeiras e passa a atuar nos bastidores da Vila Belmiro. Ele chega para se tornar o principal nome do esporte no clube do litoral paulista.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A ideia é que Edu Dracena trabalhe ao lado de André Mazzuco para controlar o vestiário santista, em especial pela crise que vive o clube. A equipe comandada por Fábio Carille está na 17ª colocação, primeira da zona de rebaixamento, com 29 pontos conquistados.

O time já está há três rodadas sem vencer – derrotas para Atlético-MG e América-MG e empate diante do Sport. Desde a chegada de Carille à Vila Belmiro, foram oito jogos, com quatro empates, três derrotas e apenas uma vitória. Em má fase, a diretoria viu a necessidade de buscar um gerente para cuidar dos bastidores da Vila Belmiro.

O nome de Edu Dracena foi definido pelo Comitê de Gestão. Ele assinou com o clube até o fim do mandato do presidente Andrés Rueda. O contrato do ex-jogador com o Peixe, portanto, se encerrará em dezembro de 2023.

A busca por um novo nome para a gestão do futebol no CT Rei Pelé se dá por causa do momento de crise e com o intuito de retomar a confiança do elenco na briga contra o rebaixamento.

Dracena foi capitão do tricampeonato da Libertadores do Santos em 2011. O ex-zagueiro exercia a função de assessor técnico no Palmeiras desde que se aposentou, em dezembro de 2019.