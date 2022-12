Ednaldo Rodrigues prepara reformulação na seleção brasileira

Além de novo treinador, presidente deve optar por outro coordenador e fará mudanças na comissão técnica

A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar encerra um ciclo, não só para o técnico Tite como também para vários funcionários do dia a dia da Verde Amarela. A maior parte da comissão técnica será desfeita e Juninho Paulista, coordenador de seleções, é outro que deve sair.

A reformulação está nas mãos do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. É ele quem vai atrás do novo técnico, mas deixou claro que não tem pressa e coloca janeiro como o mês para definir o novo comandante.

Algumas mudanças já aconteceram na CBF durante este ano de 2022, logo após Ednaldo Rodrigues ser eleito presidente. O mandatário segurou algumas situações por conta da Copa do Mundo, mas a expectativa é de que as maiores mudanças no estafe aconteçam a partir de agora.

Possivelmente com novo técnico, a seleção brasileira volta a campo em março, já pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.