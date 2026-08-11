Emre Mor é, sem dúvida, o jogador mais comentado após NEC x Olympiakos (2 a 1). Ele não só foi responsável pelo gol da vitória na prorrogação, como também não pôde entrar por vários minutos no primeiro tempo porque não conseguia tirar o piercing da orelha.

“Agora podemos rir disso, mas eu não conseguia soltá-lo. No fim, simplesmente arranquei com força, e por isso minha orelha sangrou um pouco”, contou Mor diante das câmeras da Ziggo Sport. “Eu nem uso porque acho bonito, mas aparentemente ajuda a dormir. Foi por isso. Normalmente, colocar uma fita por cima basta, mas agora não.”

Mor passou por um período difícil e, por isso, está feliz por poder dar sua contribuição imediatamente no NEC. Aliás, ele não conseguiu disputar a partida inteira, porque ainda trabalha duro para ficar 100% fisicamente. Além disso, o estilo de jogo intenso que Dick Schreuder quer implementar exige muito do corpo.

“É um processo”, disse Mor. “O treinador exige muito de nós, principalmente dos pontas. Isso foi o máximo que eu consegui dar. Eu realmente não conseguia mais ajudar na defesa, estava com cãibra nas duas panturrilhas. Era melhor que entrassem pernas frescas antes que eu custasse um gol ao time.”

Em seguida, Noa Vahle pergunta sobre a ligação especial de Mor com Edin Dzeko, que também estava presente no De Goffert. “Um cara muito bom”, ri Mor ao ver as imagens de seu abraço com Dzeko, que tinha uma mensagem especial para ele.

“Finalmente, agora você começou a marcar”, revela Mor sobre as palavras de Dzeko. “Tenho que continuar assim, porque ao longo da minha carreira isso não tem sido exatamente meu ponto forte. Espero que este seja um novo começo, para mais gols e assistências. Porque eu também tinha uma, mas ela foi anulada.”

Mor também perguntou a Dzeko, atacante do Schalke 04, para ir ao NEC? “Não, talvez o Dusan tenha perguntado”, respondeu. “Mas ele mora aqui bem perto (Gelsenkirchen, redação) e acho que veio aqui para ver um bom futebol.”