Ederson volta a decidir pelo Corinthians e torcida já sonha: “novo Paulinho”

Jovem meio-campista do Timão ganhou a vaga no time titular abriu o caminho para a classificação do Alvinegro de Itaquera com gol relâmpago

O torcedor do tem motivos para olhar para o futuro com um pouco mais de esperança. Desde a volta do futebol no Estado de , o venceu as três partidas, se classificou para a semifinal do e já conta com um novo xodó da torcida: o meio-campista Ederson marcou dois gols nas últimas duas partidas e foi parte fundamental das classificações do Alvinegro.

O jovem meia de 21 anos anotou o segundo gol do Corinthians contra o Oeste, que selou a classificação para as quartas de final. Quatro dias depois, no duelo contra o , o jogador anotou o primeiro tento da partida, com apenas 27 segundos.

Ederson era jogador do . Ele chegou à Toca da em julho de 2019, mas logo no começo desse ano, ele rescindiu o contrato por falta de pagamento de salários. Ele fechou contrato com o Corinthians em fevereiro de 2020.

Cerca de um mês depois, a pandemia do novo coronavírus paralisou o futebol e deixou os clubes em situação financeira delicada e Éderson voltou a ficar sem salário. A diretoria temia que se chegasse a três meses sem pagamento, Ederson poderia entrar na justiça contra o clube pelo mesmo motivo que o levou a deixar o Cruzeiro.

Com os pagamentos parcialmente resolvidos, o jovem se tornou uma peça importante e decisiva para o que parece ser o melhor momento do Corinthians no ano. Com dois gols importantes em dois jogos consecutivos, o meia vem chamando a atenção e fazendo o torcedor corintiano sonhar com a possibilidade de "um novo Paulinho" tomando conta da faixa central do campo.

E o reconhecimento do trabalho do jogador não tem sido apenas pelos gols marcados. Ederson tem apresentado bons números mesmo com pouco tempo em campo pelo Timão. Por exemplo, em média, a cada 90 minutos, Ederson tem a incrível média de 1,96 gols. Isso porque dos quatro jogos que ele atuou até aqui, apenas em um ele começou como titular, o que explica a baixa minutagem e a alta média de gols, isso é quase oito vezes mais que a média de Ramiro e Luan.

Além disso, o jogador mostrou que tem uma forte chegada na área adversária. Em média, o camisa 15 finaliza 4,89 vezes por partida, mais que qualquer outro meia do Timão, exceto Ángelo Araos.

Essa característica "agressiva" no ataque de Ederson rendeu a ele comparações com um ídolo corintiano: Paulinho. O ex-Corinthians se sagrou como um dos principais nomes da função a ter uma chegada forte na área e dessa forma marcou vários gols por clube e seleção.

Com os bons jogos que tem feito, Ederson deve ganhar a vaga no meio de campo na semifinal do Paulista e já mira uma sequência maior no campeonato brasileiro, que começa já no próximo mês.