Eden Hazard revela que já sabe se fica ou sai do Chelsea

Atacante belga tem sido muito especulado no Real Madrid e disse que decisão sobre futuro já foi tomada

A novela sobre o futuro de Eden Hazard parece estar chegando ao fim. Isso porque o craque belga confirmou à RMC que sua escolha já foi feita, mas ainda não revelou qual é. Provavelmente o jogador deve anunciar em breve seus planos sobre o que seguirá ao término da atual temporada.

"Eu sei o que eu vou fazer. Eu tomei uma decisão", disse o atleta de 28 anos.

Recentemente o treinador do Chelsea, Maurizio Sarri falou que Hazard está livre para deixar o clube caso seja sua vontade, mas não deixou de elogiar a importância do camisa 10 como um dos principais jogadores do oeste de Londres.

O principal alvo do ponta-esquerda é o Real Madrid. Em outras entrevistas recentes, Hazard admitiu sua vontade de jogar no Real Madrid. E, dado o contexto, parece ser a resolução mais lógica, já que ele chegaria para suprir a necessidade de um jogador de nível mundial no setor do Real. Desde a saída de Cristiano Ronaldo, o que melhor tem aproveitado a nova fase é Vinícius Júnior. O brasileiro, entretanto, deve ficar como reserva de Eden caso ele chegue para os merengues.

O contrato de Hazard no Chelsea expira no meio de 2020, portanto, sua permanência estaria teoricamente assegurada no Stamford Bridge por mais um ano e meio. Ainda não se sabe se ele renovará contrato com os Blues, mas caso decida sair, o time londrino pode vendê-lo por um alto preço.

De acordo com o Transfermarkt, a atual cotação do jogador está na casa dos 150 milhões de euros (cerca de R$ 620 milhões). É possível que os Blues tentem negociar a transferência por um valor ainda mais alto.