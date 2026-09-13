ED confirma: Anass Salah-Eddine vai deixar a Roma novamente

Anass Salah-Eddine será emprestado pela Roma ao Panathinaikos, como confirma Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, seguindo a imprensa italiana. Após um período por empréstimo no PSV, o lateral-esquerdo marroquino dará sequência à carreira na Grécia.

Em Roma, Salah-Eddine tem contrato até meados de 2028. Agora, portanto, o clube romano empresta o defensor ao líder da Super Liga Grega.

O Panathinaikos negociou uma opção de compra com a Roma. Na temporada passada, também havia uma opção de compra no contrato de empréstimo com o PSV, mas a transferência em definitivo nunca se concretizou.

Segundo Elfrink, o clube de Eindhoven e Salah-Eddine não chegaram a um acordo por causa da duração do contrato.

Roma e PSV já haviam se aproximado de um entendimento, e havia um acordo sobre a mesa por uma taxa de transferência de oito milhões de euros.

Se o Panathinaikos ficar satisfeito com o desempenho de Salah-Eddine e o jogador também enxergar futuro em um vínculo mais longo, ele poderá ser contratado em definitivo junto à Roma. O valor da transferência é de cerca de sete milhões de euros.

Olympiakos e West Ham United também ficaram sem a assinatura do ala. Parece que o internacional marroquino, com 13 partidas pela seleção, apostou e perdeu. Nesta temporada, Salah-Eddine ainda não foi relacionado nenhuma vez pelo técnico Gian Piero Gasperini.



