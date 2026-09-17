Leeroy Echteld tem uma opinião clara sobre Weslley Patati, que cometeu um pênalti contra o Sunderland. Segundo o técnico do derrotado AZ, o ponta deveria ter avaliado melhor a situação. Os alkmaarders acabaram derrotados por 1 a 0 na abertura da temporada da Liga Europa.

Patati derrubou Enzo Le Fée na metade da segunda etapa dentro da área, fazendo com que o Sunderland ganhasse um pênalti. O meio-campista francês então garantiu os três pontos para o time da casa na cobrança.

“Isso não se faz”, lamentou Echteld, frustrado, após a partida, em conversa com um repórter da Ziggo Sport, ao falar sobre o lance do pênalti. “É amargo sofrer um gol dessa maneira.”

“Perdemos a bola razoavelmente alto no campo, e depois não conseguimos mais corrigir. Acho que foi um pênalti infeliz. É uma pena enorme que depois você não consiga colocar uma daquelas bolas para dentro. Tivemos chances suficientes. Mas este jogo simplesmente terminou de forma muito amarga”, disse o técnico derrotado.

Depois de um início razoavelmente bom, o AZ passou a ser bastante pressionado em Sunderland. “Depois disso, conseguimos sair poucas vezes. E no segundo tempo ajustamos algumas coisas. Tentei conscientizar o grupo de que é preciso mostrar muito mais coragem contra esse tipo de equipe. E que precisávamos jogar o nosso próprio jogo.”

Echteld ainda vai rever as chances desperdiçadas na reta final. “Fomos a melhor equipe no segundo tempo”, concluiu o treinador dos alkmaarders.

O AZ joga em casa na próxima rodada da Liga Europa. O Hapoel Be'er Sheva visita Alkmaar em 15 de outubro.