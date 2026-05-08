Echteld está extremamente grato a uma pessoa após assinar novo contrato com o AZ

Leeroy Echteld será o técnico principal do AZ nas próximas duas temporadas, conforme foi anunciado na sexta-feira. O treinador, que recentemente conquistou a Eurojackpot KNVB Beker, está particularmente grato a uma pessoa dentro do clube de Alkmaar.

Echteld reflete com o jornal De Telegraaf sobre o motivo do AZ ter oferecido um contrato de dois anos. “Acho que eles puderam observar, ao longo de um período mais extenso, como eu tenho trabalhado. Acho que eles gostaram bastante disso. Além disso, a maneira como vencemos a final da copa.”

O capitão Jordy Clasie foi claro após a conquista da taça: Echteld precisa ficar. “Quando um jogador como ele diz isso, é claro que você conta com o apoio deles. Isso me fez bem. É exatamente o que você quer como treinador”, disse o técnico de 57 anos, que sempre sonhou em continuar no comando em Alkmaar. “Ainda estávamos atuando em três frentes, foi uma grande montanha-russa.”

Echteld conversou recentemente com o diretor geral Merijn Zeeman e com Niels van Duinen, que assumirá o cargo de diretor técnico a partir de 1º de junho. O técnico do AZ, no entanto, também elogiou muito Max Huiberts, que está de saída e foi o diretor técnico em Alkmaar por dez anos. “Sou muito grato ao Max por ter me apoiado nos últimos tempos em que trabalhou aqui.”

Para Echteld, está claro que os jogadores e a comissão técnica, juntos, criaram uma equipe muito unida. “Fizemos um bom trabalho. Isso deve dar a todos a chance de continuar por esse caminho.”

Para finalizar, Echteld menciona alguns grandes nomes do mundo do futebol que tiveram grande influência sobre ele como jogador. “Fui formado pelo Advocaat quando era um garoto de 17 anos no Haarlem. A dedicação dele era incomparável.”

Também há elogios para Willem van Hanegem. “Aprendi bastante com o Willem, mas só comecei a refletir sobre isso mais tarde. Durante nossas conversas, nem sempre o compreendia, mas só mais tarde é que a essência realmente me atingiu. O Willem podia ser bastante profundo. Isso me foi útil mais tarde”, afirmou o herói da conquista da taça do AZ.