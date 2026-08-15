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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Eberl: astro do Bayern de Munique está incapaz de andar

K. Laimer
Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Supercopa da Alemanha
Bayern de Munique x Leipzig
Leipzig
Amistosos de clubes
Áustria
Alemanha

Lesão precoce gera preocupação antes do início da temporada

O internacional austríaco Konrad Laimer sofreu uma lesão precoce, durante o amistoso entre Bayern de Munique e Leipzig, neste sábado, e foi obrigado a deixar o campo depois de aparentar não conseguir continuar normalmente.

A esse respeito, Max Eberl, membro da diretoria do Bayern para assuntos esportivos, afirmou, segundo o jornal alemão "Bild": "O Koni (Laimer) sofreu uma pancada relativamente cedo, e o pé dele inchou rapidamente. Por isso ele saiu como medida de precaução".

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E Eberl acrescentou: "Ficou tão claro que ele já não conseguia andar, e precisava de alguém para ajudá-lo. Vocês viram isso, ele não estava se movendo normalmente".

Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Sobre o tempo de ausência do jogador austríaco, o diretor esportivo do clube bávaro declarou: "Realmente não posso dizer hoje quanto tempo isso vai levar".

A preocupação com Laimer surge em um momento em que o Bayern se prepara para o início da nova temporada, quando dará início à sua trajetória oficial com o confronto contra o Borussia Dortmund na Supercopa da Alemanha, no dia 22 de agosto.

A equipe bávara venceu a partida de hoje contra o Leipzig por 3 a 1, com gols marcados por Luis Díaz, Nathaniel Brown e Jamal Musiala, enquanto o astro marroquino Ismael Saibari deu a assistência para o terceiro gol, em sua primeira aparição pelo recordista de títulos da Bundesliga.


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