É oficial: Real Madrid fecha contrato com jogador português

O Real Madrid anunciou hoje, domingo, a contratação oficial da meio-campista portuguesa Andréia Gascinto, proveniente da Real Sociedad, com um contrato de quatro temporadas, válido de 1º de julho deste ano até 30 de junho de 2030, em uma transação que reforça o meio-campo da equipe feminina do clube com uma jogadora internacional experiente na La Liga.

O clube confirmou, em comunicado oficial publicado em seu site, que a jogadora de 24 anos, que integra a seleção portuguesa, se juntará oficialmente ao time no início da próxima temporada, após quatro anos no Real Sociedad.

Gacinto desempenhou um papel fundamental no meio-campo do Real Sociedad nas últimas quatro temporadas, apresentando um desempenho notável que a colocou no radar dos grandes clubes da La Liga, antes de o Real Madrid fechar o negócio.

A jogadora portuguesa iniciou sua carreira profissional no Sporting de Lisboa, onde atuou entre 2019 e 2022, conquistando com o clube a Taça de Portugal e a Supercopa, antes de se transferir para a La Liga para se juntar ao Real Sociedad.