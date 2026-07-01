É oficial... O Liverpool fecha negócio com clube francês

O Liverpool anunciou oficialmente a contratação do jovem zagueiro francês Jérémy Jacquet, proveniente do Rennes, com um contrato de longo prazo, após a conclusão dos trâmites da negociação.

Jackie chega ao Anfield depois de ter sido formado na base do Rennes, antes de disputar 33 partidas pela equipe principal, incluindo 21 na temporada 2025-2026, que terminou mais cedo para ele devido a uma lesão no ombro sofrida em fevereiro passado.

Além disso, o zagueiro de 20 anos adquiriu experiência adicional durante seu período de empréstimo ao Clermont, onde disputou 24 partidas, além de ter defendido a seleção francesa sub-21.

Jackie expressou sua grande alegria pela conclusão de sua transferência para o Liverpool, dizendo ao site oficial do clube: “Estou me sentindo muito bem, minhas primeiras impressões são excelentes e estou muito feliz por estar aqui”.

Ele acrescentou: “Quando vi as instalações e as possibilidades, senti que este era o lugar certo para mim. Sinto-me à vontade aqui e estou muito animado para começar essa jornada”.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “Jogar pelo Liverpool é um grande sonho para mim. É um clube incrível, e jogar por ele sempre foi um sonho que busquei realizar”.

O Liverpool informou que o número que Jacke usará na equipe principal será anunciado posteriormente.

Leia também:

Após dispensar Mahrez... o Al-Ahly se movimenta para contratar Mohamed Salah