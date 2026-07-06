O clube saudita Al-Ittihad anunciou a contratação oficial do jogador Rakan Kaabi para reforçar o elenco principal de futebol na próxima fase, como parte das medidas da diretoria para fortalecer a equipe em preparação para a nova temporada.

O Al-Ittihad divulgou, por meio de suas contas oficiais, uma foto da apresentação do jogador com a camisa do time, confirmando a conclusão da negociação com um contrato de quatro temporadas, pelo qual Kaabi permanecerá nas fileiras do “Al-Amid” até o verão de 2030.

O diretor esportivo do Al-Ittihad, Frank Cabo, deu as boas-vindas ao novo jogador, desejando-lhe sucesso em sua trajetória com o time e que ele contribua para conquistar vitórias e conquistas nos próximos anos.

O clube confirmou em seu comunicado que a contratação de Rakan Kaabi faz parte do plano da diretoria de reforçar o elenco com jogadores capazes de agregar valor técnico e continuar competindo nas diversas competições nacionais e continentais.

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A diretoria do Al-Ittihad busca reconstruir a equipe de forma sólida antes do início da nova temporada, especialmente após uma temporada que não atendeu às expectativas da torcida do “Al-Amid”, que espera ver seu time voltar a disputar todos os títulos.

Espera-se que Kaabi se junte aos treinos do Al-Ittihad nos próximos dias, preparando-se para o início da pré-temporada sob o comando da comissão técnica, na tentativa de se firmar no time desde o início de sua trajetória com a camisa do “Al-Amid”.

Os dirigentes do Al-Ittihad esperam que a contratação represente um novo reforço para a equipe, em um momento em que o clube busca montar um elenco capaz de recuperar seu brilho e retornar com força aos pódios nos próximos anos.