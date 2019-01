“É o melhor goleiro do mundo!” – companheiros de Manchester United exaltam De Gea

O arqueiro espanhol foi o herói dos Red Devils na vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, no último domingo

David de Gea é considerado o “melhor goleiro do mundo” pelo companheiro de time Ashley Young, enquanto o meio-campista Nemanja Matic e Ander Herrera também não pouparam elogios ao espanhol, que no último domingo (13) fez verdadeiros milagres para manter a vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham.

“Acho que é por isso que ele é o número 1 do mundo. Para mim, é o melhor goleiro do mundo. Ele obviamente nos salvou algumas vezes, e eu disse para ele após o jogo (contra o Tottenham): ‘Você poderia ter segurado a bola algumas vezes!’. Mas ele bloqueava as coisas com os pés, as mãos e, às vezes, acho que até com a cabeça!”.

Matic complementou os elogios: “Ele foi excelente como sempre. Nós falamos no vestiário que é normal, para nós, vemos o David jogando desta forma. É muito importante contar com ele. Ele nos dá confiança, nos salvou muitas vezes. Acho que todos foram muito bem, mas para mim ele foi o cara do jogo”.

“Até os 60 minutos, poderíamos estar ganhando por 2 a 0, mas não fizemos isso porque desperdiçamos algumas chances”, disse o meio-campista Ander Herrera para a MUTV. “Depois disso, foi só o David. Ele é o número um, eu nunca vi alguma coisa assim. É algo incrível”.

“A única coisa que nós podemos fazer é curtir o David e aproveitar os jogadores de ataque que nós temos, porque eles estão fazendo um trabalho incrível”, completou.