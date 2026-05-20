É conhecido o futuro de Remko Pasveer após o doloroso rebaixamento com o Heracles Almelo

O Heracles Almelo vai se despedir de Remko Pasveer após apenas seis meses, segundo noticiou a Voetbal International nesta quarta-feira de manhã. No entanto, o experiente jogador de 42 anos ainda não vai se aposentar do futebol e está em busca de um novo clube.

Pasveer voltou a Almelo pela segunda vez no inverno passado com a missão de salvar o time do rebaixamento. Apesar de uma breve recuperação antes da pausa de inverno, a equipe de Ernest Faber nunca conseguiu sair da zona de rebaixamento.

O time de Almelo terminou em décimo oitavo lugar, com apenas dezenove pontos, dez a menos que o décimo sétimo colocado, o NAC. Pasveer também não conseguiu limitar os danos: o Heracles sofreu um total de 85 gols nesta temporada.

Pasveer acabou defendendo o gol do Heracles em onze partidas, nas quais sofreu 27 gols. Apenas na partida contra o FC Utrecht, que terminou em empate sem gols, ele não sofreu nenhum gol.

Assim que o rebaixamento se tornou um fato, o experiente goleiro assumiu o banco de reservas. Seu lugar foi ocupado por Timo Jasink. O goleiro de 23 anos é visto como um jogador promissor e provavelmente defenderá a baliza na Keuken Kampioen Divisie na próxima temporada.

No entanto, segundo a Voetbal International, o ex-jogador de times como Ajax, PSV e Vitesse não pensa em pendurar as chuteiras. Ainda não está claro onde Pasveer irá atuar e se já há clubes concretos interessados.

Além de Pasveer, o contrato de Sava Cestic não será renovado e a opção de compra sobre Erik Ahlstrand, emprestado pelo St. Pauli, não será exercida.