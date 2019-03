"É 50/50", diz Guardiola sobre chances de City x Tottenham na Champions

Guardiola descarta favoritismo do Manchester City nas quartas de final da Champions League contra o rival de Premier League

Técnico do , Pep Guardiola disse estar tranquilo com a perspectiva de enfrentar o por três vezes em 12 dias. O treinador ainda ressaltou que o empate pela Champions League será "50/50".

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (15), foi decidido que o adversário do City nas quartas de final da competição será o rival de Premier League, o Tottenham

A primeira partida será disputada no estádio do Spurs, em nove de abril. Já o duelo de volta ocorrerá no Etihad Stadium, em 17 de abril. Ainda assim, após os embates na fase eliminatória, as equipes entram em campo três dias depois pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.



(Foto: Getty Images)

Em entrevista coletiva, Guardiola comentou sobre os confrontos seguidos, além de descarta o favoritismo do City na Champions: “É um prazer estar nas quartas de final da Champions. Nós nos conhecemos muito bem. Temos muito respeito. É 50/50. Vamos tentar chegar nas melhores condições possíveis e tentar fazer bons dois jogos."

"Cada time tem seus pontos fortes e fracos, e é o mesmo com a gente. Tudo o que me preocupa é o Tottenham. Um enorme respeito e eu os conheço muito bem. É difícil, mas se você falar sobre qualquer outro time na Champions seria o mesmo”, explicou.

Líder da Premier League 2018-19, o time comandado por Pep Guardiola eliminou o nas oitavas de final da competição. O Tottenham, por sua vez, derrotou o .