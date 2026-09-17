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Dusan TadicZS
Bart DHanis
Traduzido por

Dusan Tadic é sincero: "Eles me ligaram muitas vezes para eu voltar"

Dusan Tadic vai mesmo voltar à seleção da Sérvia. Foi o que o atacante confirmou na noite de quinta-feira, em conversa com Noa Vahle.

Após a derrota gigantesca do NEC fora de casa para a Juventus por 5 a 0, Vahle perguntou a Tadic se os rumores sobre um retorno à seleção da Sérvia são verdadeiros.

O ponta hesitou inicialmente em responder, mas acabou cedendo. “Sim, vou voltar à seleção”, confirmou.

Tadic continuou: “Eu tive um período difícil lá e, quando fui para os Emirados Árabes Unidos, também era longe demais para mim viajar toda vez de volta.”

“Agora voltei a jogar na Europa e eles me ligaram muitas vezes perguntando se eu queria voltar. Eu queria, sim. É sempre uma honra jogar pelo seu país”, concluiu o ex-jogador de, entre outros, FC Twente e Ajax.

Tadic já disputou 111 partidas pela seleção da Sérvia. Ele marcou 23 gols nesse período. No próximo domingo, ele enfrentará a Holanda com seu país pela Liga das Nações.

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