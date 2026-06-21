Dumfries: “Cumprimentar os torcedores da Inter? Não é o momento certo”

Após a vitória sobre a Suécia, o zagueiro do Inter e da Seleção Holandesa, Denzel Dumfries, falou aos microfones da DAZN: “Me diverti, fizemos uma ótima partida. Estou muito orgulhoso da equipe. Estou feliz”.





Vocês podem ganhar a Copa do Mundo?

“Sim, temos uma seleção forte, mas precisamos provar isso em cada partida. Acreditamos muito na força da nossa equipe, mas há muitas outras seleções igualmente fortes. Vamos pensar em uma partida de cada vez”





A Itália faz falta neste Mundial?

“Sim, claro, claro. Muitos amigos estão em casa neste momento, é algo difícil. Gosto muito da Itália.”





Você já mandou um alô para os torcedores do Inter?

“Eu? Não, não, não. Não é o momento certo.”





Algum dos seus companheiros de equipe escreveu para você?

“Claro, claro. Não para me dar parabéns, mas para conversar sobre tudo. Somos amigos, conversamos muito entre nós. Ontem, por exemplo, conversei com o Calha. Que pena... Lamento que a Turquia não tenha vencido (contra o Paraguai, ndr). Estamos sempre em contato uns com os outros”.