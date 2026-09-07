Christophe Dugarry, ex-astro da seleção francesa, criticou as recentes declarações do capitão dos Bleus, Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, sobre a Bola de Ouro de 2026.

Mbappé disse, horas antes do anúncio da lista de indicados ao prêmio, segundo o jornal "Marca": "Tenho a sensação de que sou capaz de vencê-la neste ano, e por isso não me afastei desse objetivo", afirmando que a Bola de Ouro continua sendo um dos seus principais objetivos a curto prazo.

O atacante do Real Madrid baseou a defesa de sua candidatura na natureza individual do prêmio, em resposta àqueles que o criticam por não ter conquistado títulos coletivos na última temporada.

E disse: "É um prêmio individual, e se analisa o que o jogador apresentou no âmbito individual".

Por sua vez, Dugarry disse, em resposta a Mbappé, em declarações à rede "RMC Sport": "Considero pedir um prêmio individual como esse uma atitude infantil e lamentável".

E acrescentou: "Não há nada de especial em pedi-lo, especialmente como capitão da seleção nacional. O futebol se tornou mais individual, e isso muitas vezes me causa repulsa".

E prosseguiu: "Em vez de falar de si mesmo e de prêmios individuais, deve-se falar da equipe, de compartilhar o sucesso, e dos títulos que vocês não conquistaram mas que desejavam vencer juntos".

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