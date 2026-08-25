Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Duas mudanças na escalação do time.. Cristiano Ronaldo comanda o Al-Nassr diante do Al-Ettifaq

Al-Ettifaq x Al-Nassr
Al-Ettifaq
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

A comissão técnica do Al-Nassr, comandada pelo australiano Ange Postecoglou, anunciou a escalação para o confronto contra o Al-Ettifaq, na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League).

A escalação do Al-Nassr sofreu poucas mudanças em comparação com a equipe que iniciou a última partida diante do Al-Riyadh.

A alteração mais notável está na presença de Cristiano Ronaldo no ataque desde o início, ao lado de Samu Costa, com a saída de Abdullah Al-Khaibari e Abdullah Al-Hamdan do time titular.

Ingressos para os jogos do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League)Compre seu ingresso agora!

A escalação do Al-Nassr para a partida contra o Al-Ettifaq ficou da seguinte forma: 

Goleiro: Bento.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Defesa: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Salem Al-Najdi.

Meio-campo: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.

Ataque: Samu Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.




Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google