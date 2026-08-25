A comissão técnica do Al-Nassr, comandada pelo australiano Ange Postecoglou, anunciou a escalação para o confronto contra o Al-Ettifaq, na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League).
A escalação do Al-Nassr sofreu poucas mudanças em comparação com a equipe que iniciou a última partida diante do Al-Riyadh.
A alteração mais notável está na presença de Cristiano Ronaldo no ataque desde o início, ao lado de Samu Costa, com a saída de Abdullah Al-Khaibari e Abdullah Al-Hamdan do time titular.
A escalação do Al-Nassr para a partida contra o Al-Ettifaq ficou da seguinte forma:
Goleiro: Bento.
Defesa: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Salem Al-Najdi.
Meio-campo: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.
Ataque: Samu Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.