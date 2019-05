Dualib diz que Corinthians ganhou o Brasileiro de 2005 'do jeito errado'

Ex-presidente do Timão diz que Internacional merecia ter sido campeão naquele ano e se diz arrependido da demissão de Tite no mesmo ano

O ex-presidente do Alberto Dualib disse em entrevista ao UOL que "ganhou do jeito errado" o título do Campeonato Brasileiro de 2005.

Segundo o cartola, hoje com 99 anos, o merecia ter levantado a taça.

O Corinthians ganhou o campeonato de 2005 com três pontos de vantagem sobre o Internacional, mas foi beneficiado indiretamente pelo escândalo de manipulação de resultados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Onze partidas apitadas por ele tiveram que ser refeitas e com isso o Corinthians pode conquistar quatro pontos em partidas contra e que havia perdido antes da anulação dos resultados.

"Falei para ele [o ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho]. Falei para o presidente. 'Eu ganhei errado, você devia ser campeão'. É difícil falar isso, mas eu falei. Falei para ele", disse Dualib.

O ex-presidente do acumula arrependimentos desta sua época de Corinthians. Ele disse que não deveria ter seguido como dirigente do clube depois de conquistar o título mundial de 2000 e que não deveria ter mandado embora o técnico Tite em 2005.

"Foi um erro. O pessoal do futebol não queria ele de jeito nenhum. O pessoal que fica dentro do futebol manda mais do que o presidente. O presidente assume a culpa, mas quem manda são eles", afirmou.

Dualib também disse que o dinheiro vindo da parceria que ele firmou com a MSI era limpo mas que se "se fosse sujo era problema deles, não nosso". Ele afirmou que "era moda" fechar parcerias econômicas naquela época. Além do fundo britânico ele também fez negócios com o Banco Exel (1997 e 1998) e com a Hick Muse (1999-2002).