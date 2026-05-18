Driessen sugere uma opção inusitada como estádio para o Ajax - FC Groningen

Valentijn Driessen comenta, na seção Kick-Off do jornal De Telegraaf, a notícia de que os torcedores do FC Groningen não serão bem-vindos no Kras Stadion, em Volendam, na quinta-feira, para o confronto contra o Ajax nas eliminatórias para as competições europeias.

Driessen abre a discussão afirmando que o Ajax será eliminado pelo Groningen. “100%”, diz o chefe de futebol do jornal matutino, dando poucas chances aos amsterdenses.

“É muito chato, porque o Groningen já jogou uma partida sem público, no Ajax”, refere Driessen ao confronto interrompido por fogos de artifício na Johan Cruijff ArenA no início desta temporada. “E agora sem torcedores do Groningen em Volendam. A KNVB simplesmente cometeu um erro de planejamento. Eles deveriam ter dito: vocês devem sempre jogar no seu próprio estádio. Se isso não for possível, então vamos para o estádio do adversário. É só inverter.”

O observador de clubes Mike Verweij ressalta, em seguida, que o jogo interrompido entre o Ajax e o FC Groningen, há alguns meses, não tem nada a ver com a ausência dos torcedores do Groningen nesta quinta-feira em Volendam. “Porque o Ajax não tem nada a ver com isso. É por causa dos distúrbios após o jogo entre FC Volendam e Telstar. E o prefeito também quer que o jogo entre FC Volendam e Willem II seja disputado sem torcida visitante. Acho que isso já foi anunciado.”

“Isso significa que, se o Ajax vencer, não poderão entrar torcedores do FC Utrecht ou do sc Heerenveen”, refere Driessen à outra semifinal dos play-offs. “O futebol profissional e os play-offs não foram feitos para isso. E se todos soubessem o que o prefeito teria decidido, isso nunca teria acontecido.”

Driessen continua seu argumento. “Já achei muito estranho que o Ajax pudesse se deslocar para Volendam. Também por causa do histórico com os torcedores do FC Utrecht. E do histórico do Ajax e do FC Groningen. A diretoria da liga deveria ter impedido isso.”

“Isso sempre representa uma forma de distorção da competição. Mas, claro, isso não faz sentido algum. E também se joga para o público. Talvez o jogo FC Groningen x Ajax tivesse esgotado os ingressos. Ajax x FC Groningen na ArenA talvez também tivesse lotado. Mas, na verdade, isso precisa ser resolvido o mais rápido possível”, suspira Driessen, antes de sugerir uma possível solução.

“Em um campo neutro, como fazem na Inglaterra. Lá jogam em Wembley. As semifinais e finais da copa, mas também as partidas de promoção. E isso está sempre razoavelmente cheio, até mesmo com os amadores”, afirma o fã de futebol, que imediatamente menciona uma opção na Holanda. “O estádio do PSV, por exemplo. Mas também depende do interesse. O estádio do AZ também é grande o suficiente.”