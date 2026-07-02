Driessen se refere ao principal candidato à seleção holandesa como uma “marca AAA”

Valentijn Driessen aponta Louis van Gaal como novo técnico da seleção holandesa. O treinador, que já comandou a Oranje três vezes anteriormente, é o candidato ideal, segundo a avaliação do jornal *De Telegraaf*.

“Somente um peso-pesado é capaz de garantir a classificação para a tripla A”, afirma Driessen, estabelecendo um padrão muito alto para a sucessão de Ronald Koeman. “Uma autoridade que possa servir de figura de proa do futebol holandês e levar a seleção nacional a atingir o mais alto nível de desempenho, de acordo com a filosofia do futebol holandês.”

O chefe da seção de futebol do jornal nacional está, portanto, perplexo com o fato de nenhum técnico holandês de ponta ter sido abordado. “Diante dessa missão, é inconcebível que Nigel de Jong tenha ignorado completamente o técnico do PSV, Peter Bosz, no inverno, quando ele estava disponível para assumir o cargo após a Copa do Mundo.”

Driessen constata ainda que Pep Guardiola e Arne Slot estão disponíveis. “Eles devem ser os candidatos número 1 e 2, agora que Bosz renovou com o PSV. Como o diretor técnico Erik ten Hag, do FC Twente, tem uma cláusula de rescisão em seu contrato, ele é a opção 3.”

Segundo Driessen, De Jong, como diretor de futebol de alto nível, tem ainda uma quarta opção para o cargo de técnico da seleção. “Uma marca ‘triple A’ que se encaixa perfeitamente na KNVB e na seleção holandesa: Louis van Gaal.”

“Com sua experiência e prestígio, Van Gaal é um candidato adequado caso Guardiola e Slot, que estão disponíveis, não sejam viáveis”, avalia o observador da Seleção Holandesa. “As qualidades do técnico Van Gaal não estão em discussão. Nem sua ambição e paixão por conquistar um título importante com a Seleção Holandesa.”